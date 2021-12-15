Üye Girişi
Ünverdi'den vergi düzenlenmesi önerisi - Son Dakika

Ünverdi'den vergi düzenlenmesi önerisi

15.12.2021 15:30
Ünverdi'den vergi düzenlenmesi önerisi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2021 yılının son çeyreğinde döviz kurunda yaşanan hızlı yükselişlerin şirketlerin mali tablolarına kur geliri olarak yansıyacağını belirterek, bu sebeple firmaların mağduriyet yaşamaması ve kur farkından dolayı daha fazla...

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 2021 yılının son çeyreğinde döviz kurunda yaşanan hızlı yükselişlerin şirketlerin mali tablolarına kur geliri olarak yansıyacağını belirterek, bu sebeple firmaların mağduriyet yaşamaması ve kur farkından dolayı daha fazla vergi ödememesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in ihracat odaklı üretim yapan bir kent olduğunu ve ticaretini ağırlıklı olarak döviz cinsinden yaptığını belirten Başkan Ünverdi, Gaziantep'te faaliyet gösteren sanayicilerin tüm ihracatçı firmalar gibi döviz üzerinden hammadde alımı yaptığını ve üretmiş olduğu ürünleri yurt dışına döviz değeri üzerinden ihraç ettiğini kaydederek, 2021 yılının son çeyreğinde ülkemiz piyasalarında döviz kurunda yaşanan hareketliliğin şirketlerin mali tablolarına fiktif kur geliri olarak yansıyacağının altını çizdi.

Adnan Ünverdi, Vergi Usul Kanunun 280. Maddesinde, "Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. Yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur" ifadelerine atıfta bulunarak, "İlgili madde uyarınca şirketlerimiz yıl sonunda halihazırda muhasebe kayıtlarında bulunan dövize yönelik yeniden değerleme yapmak zorundadır. En son değerleme yapılan 30.09.2021 tarihinde dolar kuru 8,84 TL iken bugün itibariyle ortalama yüzde 60 oranında artış göstererek 14 TL üzerine çıkmıştır. Bu durumda şirketlerimiz özellikle döviz cinsinden yurt dışı kaynaklı alacakları da dahil olmak üzere, ortaya çıkan kur farkı üzerinden yüzde 25 oranında kurumlar vergisi ödemek durumunda kalacaklar" diye konuştu.

Başkan Ünverdi, firmaların yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi içinse, 31 Aralık 2021 tarihinde dikkate alınacak olan döviz kurunun belirlenmesinde 30.09.2021 tarihindeki kurun esas alınmasının sağlanması ve önümüzdeki dönemlerde aynı sorunun tekrar yaşanmaması adına oluşan kur farkının vergiden istisna tutulması gerektiği konusunda görüşlerini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Ünverdi'den vergi düzenlenmesi önerisi

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Vergi, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ünverdi'den vergi düzenlenmesi önerisi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:30 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!
15:26 Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıllık eşinden 20 dakikada boşandı
15:25 Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun
15:22 Fed ve Merkez Bankası ne kararı alacak? İşte kritik iki açıklamaya saatler kala son tahminler
15:20 Vitor Pereira'nın sadece 3 maçı kaldı! Fenerbahçe, Bilic için süreci hızlandıracak
15:20 Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?
15:15 Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi
15:14 Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı
15:04 Yargı'nın müziklerini sevdiniz mi? O zaman albümünü almaya hazırlanın
15:03 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!         
15:31
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun Maliye Bakanı Nebati'den iş adamlarına: 100'er milyon dolar bozdurun         
15:25
Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı? Sadakatsiz'de bugün; Derin'le Volkan barışacak mı?         
15:21
Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi Babacan'dan Osmanlı tarihine gönderme yapan tespit: Erdoğan'ın Gerileme Dönemi         
15:16
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 15:36:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ünverdi'den vergi düzenlenmesi önerisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement