Ekonomi

UPS'ten Temu'ya 37 Milyon Euro'luk Dava

13.02.2026 17:52
UPS, Temu'nun Avrupa iştiraki Whaleco'ya 37 milyon euro ödenmediği için dava açtı.

Lojistik ve kargo şirketi United Parcel Service'in (UPS) İrlanda kolu, Çin merkezli e-perakendeci Temu'nun Avrupa'daki iştiraki Whaleco şirketine teslimat faturalarını ödemediği için 37 milyon avroluk dava açtı.

İrlanda Yüksek Mahkemesi, söz konusu davanın 9 Şubat'ta açıldığını ve yargıcın davayı mahkemenin ticari davalar listesine aldığını AA muhabirine teyit etti. Dava, tekrar görüşülmek üzere 11 Mayıs için listelendi.

Irish Times'ın haberine göre de Temu'nun iştiraki Whaleco Teknoloji LTD şirketi, UPS'e sunulan hizmet için ya hiç ödeme yapmadı ya da ödemelerde sürekli aksaklığa yol açtı.

Whaleco'nun 13 Ocak itibarıyla UPS'e borcu 37 milyon avroya yükselirken, UPS konuyu İrlanda Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı.

Yargıcın davanın arabuluculuğa uygun olduğunu dile getirdiği aktarılan habere göre, Whaleco şirketi de arabulucuya başvurma teklifinde bulundu.

Arabuluculuk sürecinde mayısa kadar ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

İrlanda Dublin'de kayıtlı Whaleco, Çinli perakende alışveriş sitesi Temu için global bir çevrim içi pazaryeri işletiyor.

Kaynak: AA

