Üye Girişi
Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

29.11.2021 15:42
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira, en yüksek 4 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 4 lira, en yüksek 4 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday4,004,20
Ekmeklik buğday3,804,00
Yemlik buğday3,003,20
Yemlik arpa3,003,20
Nohut9,5010,00
Beyaz haşhaş29,0030,00
Mavi haşhaş17,0018,00
Sarı haşhaş23,0024,00
Susam16,0017,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte Türkiye'yi anlatan en güzel kare! Günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:43 İşte Türkiye'yi anlatan en güzel kare! Günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak 16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu: 2 ölü, 9 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim

Son Dakika Haberleri
16:26 Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!
16:24 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı
16:23 AK Partili Kurtulmuş: Yılbaşı itibarıyla fiyat pahalılığını önleyecek birtakım adımlar atılacak
16:21 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı
16:19 Nadir görülen hastalık sebebiyle sürekli deri değiştiriyor
16:16 Beylikdüzü'nde kuvvetli fırtına binayı paramparça etti
15:48 Son Dakika: Bağcılar'da çatı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
15:47 THY'nin 6 uçağı lodos nedeniyle başka alanlara yönlendirildi!
15:46 Mustafa Cengiz'in ölümü sevenlerini yasa boğdu
15:45 Vatandaşlar, fırtına sebebiyle devrilen korumalıkların altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı         
16:25
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
15:36
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 16:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement