Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 3 lira 80 kuruş, en yüksek 4 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı

MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli

26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası 15 yıl daha artırıldı

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var