Uşaklı lokantacı ve tatlıcılara şeker gibi haber - Son Dakika
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Uşaklı lokantacı ve tatlıcılara şeker gibi haber

06.04.2022 16:14
Uşaklı lokantacı ve tatlıcılara şeker gibi haber

Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas, oda üyesi lokantacı ve tatlıcı esnafının Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası'ndan ihtiyacı kadar şeker alabileceğini açıkladı.

Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas, oda üyesi lokantacı ve tatlıcı esnafının Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası'ndan ihtiyacı kadar şeker alabileceğini açıkladı.

Son günlerde şeker fabrikalarından şeker temin etmekte zorluk çeken Uşaklı lokantacı ve tatlıcıların bu sıkıntıları kısmen de olsa sona erdi. Artık pastacı ve tatlıcı esnafı ayda 20 çuval bin kilogram, lokantacı ve catering işletmeceleri de ayda 40 çuval 2 bin kilogram şeker alabilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Aşçılar ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Şeref Parlas; "Odamıza kayıtlı 740 üyemiz önceden Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikasından istedikleri kadar şeker alabiliyordu. Son birkaç ayda ülke genelinde şeker sıkıntısı başlayınca fabrika şeker vermez oldu. Esnafımız da marketlerden kilo ile şeker toplamaya başladı. Bu sıkıntıyı gidermek için Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası ile görüşmelerde bulundum. Bana 1100 TL karşılığında kapasite raporu ile üyelerime şeker verebileceklerini söylediler. Ben de bu paranın kaldırılmasını talep ettim Talebim kabul gördü.

Fabrika yönetimi ile pastacı ve tatlıcı esnafına ayda 20 çuval 1 ton, lokanta ve catering işletmelerine de ayda 40 çuval 2 ton olmak üzere anlaştık. Oda üyelerimiz, direk fabrikadan şeker alabilecek. Alırken de kapasite belgesi istenmeyecek. Esnafımızın sadece; faaliyet belgesi, irsaliye ve vergi levhası sunması yeterli olacak" dedi.

Mübarek Ramazan ayı ve bayram öncesi fabrikadan şeker temin edebilmelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Parlas, "Uşak Nuri Şeker Şeker Fabrikası devletin olduğu için bir şekilde anlaşabildik. Komşumuz Kütahya'da fabrika özel sektör olduğu için oradan şeker verilmiyor" ifadesini kullandı. - UŞAK

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Esnaf Odası, Nuri Şeker, Fabrika, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uşaklı lokantacı ve tatlıcılara şeker gibi haber - Son Dakika


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