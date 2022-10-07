Uzmanından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara düzenli takip uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Uzmanından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara düzenli takip uyarısı

07.10.2022 16:29
Uzmanından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara düzenli takip uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Romatolojisi Uzmanı Gülçin Otar Yener, erken teşhis ve tedavi edilmemesi halinde romatizmal hastalıkların çocuklarda kalıcı hasarlara sebep olabileceğini, bu nedenle düzen takibin önemli olduğunu bildirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Romatolojisi Uzmanı Gülçin Otar Yener, erken teşhis ve tedavi edilmemesi halinde romatizmal hastalıkların çocuklarda kalıcı hasarlara sebep olabileceğini, bu nedenle düzen takibin önemli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Romatolojisi Kliniği, Gaziantep ve bölge halkına şifa dağıtıyor.

Çocuk Romatolojisi Kliniği'nde Ailevi Akdeniz Ateşi, Juvenil İdiyopatik Artrit, PFAPA, Vaskülit gibi hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi yapılıyor. Çocuklarda da romatolojik hastalıklar görülebilir ve bu hastalıkların çoğunluğu genetik geçişli olabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yener, Türkiye'de en sık görülen hastalıkların Ailevi Akdeniz Ateşi, PFAPA ve Juvenil İdyopatik Artrit olduğunu belirtti.

Otoinflamatuar hastalıklar, Sistemik Lupus Eritematosus, Henoch Schönlein Purpurası, Poliarteritis nodosanın da çocuklarda görülen diğer romatizmal hastalıklar olduğunun altını çizen Yener, "Erken teşhis ve tedavi edilmemesi halinde bu hastalıklar çocuklarda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesi gereken hastalıklardır." ifadelerini kullandı.

Bu sorunların hem aileye ve erişkin hayatta çocuğa manevi yük hem de devlete ciddi maddi yüke yol açtığını aktaran Uzm. Dr. Gülçin Otar Yener, şu bilgileri verdi:

"Ailesel Akdeniz Ateşi, çocukluk çağında başlayan tekrarlayan, birbirine benzeyen, nedeni bulunamayan, yüksek ateşe eşlik eden karın ağrısı, göğüs ağrısı veya eklem ağrısı ile şişlik atakları görülür. Atak sıklıkları aylık periyodlar halinde olur. Atak sırasında bakılan kanda CRP gibi iltihap belirteçlerinde belirgin yükseklik olur. Bu ataklar 3-4 günde düzelir. Genetik bir hastalık olup ailede benzer öyküde kişiler olabilir. Jüvenil idiyopatik artrit de çocukluk çağında görülen kronik romatizma hastalığıdır. 6 haftayı aşan nedeni bilinmeyen, eklemden şişlik, ağrı, hareket kısıtlılığıyla birlikte özellikle sabahları yataktan kalkmada güçlük, topallama şeklinde görülür. Ayrıca bel, topuk ağrısı ve gözde üveit gibi bulgular da olabilir. Eklem şişliği yanı sıra uzamış yüksek ateşe eşlik eden gövdedeki döküntü, kalp zarında sıvı toplanmasıyla birlikte görülebilir. PFAPA, ateş 2-8 hafta aralıklarıyla olup eşlik eden boğazda kriptik tonsillit, ağız içinde aft şeklinde yaralar, boyunda lenf bezlerinin şişmesi şeklindedir. Ateş olmadığı dönemde şikayet olmaz. Ateş döneminde CRP gibi iltihap belirteçlerinde yükseklik olur."

Yener, büyüme ağrısına ilişkin olarak da, "3-8 yaşları arasında çocukta akşama doğru aktivite sonrası bacaklarda ağrılar ortaya çıkabilir. Eklemde şişlik yoktur. Çocuğun ateş, deri döküntüsü, gece terlemesi, halsizlik gibi yakınmaları yoktur. Akşam bacaklarını ovunca veya basit bir ağrı kesiciyle geçer. Uykudan uyandıracak kadar şiddetli değildir. Ancak öncesinde mutlaka sistemik muayene, görüntüleme ve kan tetkikleri ile duruma göre değerlendirilmeli diğer nedenler mutlaka ekarte edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Gaziantep, Genetik, Akdeniz, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara düzenli takip uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:46:35. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara düzenli takip uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement