Uzmanından çocuklarda görülen romatizmal hastalıklara düzenli takip uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Romatolojisi Uzmanı Gülçin Otar Yener, erken teşhis ve tedavi edilmemesi halinde romatizmal hastalıkların çocuklarda kalıcı hasarlara sebep olabileceğini, bu nedenle düzen takibin önemli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Romatolojisi Kliniği, Gaziantep ve bölge halkına şifa dağıtıyor.

Çocuk Romatolojisi Kliniği'nde Ailevi Akdeniz Ateşi, Juvenil İdiyopatik Artrit, PFAPA, Vaskülit gibi hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi yapılıyor. Çocuklarda da romatolojik hastalıklar görülebilir ve bu hastalıkların çoğunluğu genetik geçişli olabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yener, Türkiye'de en sık görülen hastalıkların Ailevi Akdeniz Ateşi, PFAPA ve Juvenil İdyopatik Artrit olduğunu belirtti.

Otoinflamatuar hastalıklar, Sistemik Lupus Eritematosus, Henoch Schönlein Purpurası, Poliarteritis nodosanın da çocuklarda görülen diğer romatizmal hastalıklar olduğunun altını çizen Yener, "Erken teşhis ve tedavi edilmemesi halinde bu hastalıklar çocuklarda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle düzenli olarak takip edilmesi gereken hastalıklardır." ifadelerini kullandı.

Bu sorunların hem aileye ve erişkin hayatta çocuğa manevi yük hem de devlete ciddi maddi yüke yol açtığını aktaran Uzm. Dr. Gülçin Otar Yener, şu bilgileri verdi:

"Ailesel Akdeniz Ateşi, çocukluk çağında başlayan tekrarlayan, birbirine benzeyen, nedeni bulunamayan, yüksek ateşe eşlik eden karın ağrısı, göğüs ağrısı veya eklem ağrısı ile şişlik atakları görülür. Atak sıklıkları aylık periyodlar halinde olur. Atak sırasında bakılan kanda CRP gibi iltihap belirteçlerinde belirgin yükseklik olur. Bu ataklar 3-4 günde düzelir. Genetik bir hastalık olup ailede benzer öyküde kişiler olabilir. Jüvenil idiyopatik artrit de çocukluk çağında görülen kronik romatizma hastalığıdır. 6 haftayı aşan nedeni bilinmeyen, eklemden şişlik, ağrı, hareket kısıtlılığıyla birlikte özellikle sabahları yataktan kalkmada güçlük, topallama şeklinde görülür. Ayrıca bel, topuk ağrısı ve gözde üveit gibi bulgular da olabilir. Eklem şişliği yanı sıra uzamış yüksek ateşe eşlik eden gövdedeki döküntü, kalp zarında sıvı toplanmasıyla birlikte görülebilir. PFAPA, ateş 2-8 hafta aralıklarıyla olup eşlik eden boğazda kriptik tonsillit, ağız içinde aft şeklinde yaralar, boyunda lenf bezlerinin şişmesi şeklindedir. Ateş olmadığı dönemde şikayet olmaz. Ateş döneminde CRP gibi iltihap belirteçlerinde yükseklik olur."

Yener, büyüme ağrısına ilişkin olarak da, "3-8 yaşları arasında çocukta akşama doğru aktivite sonrası bacaklarda ağrılar ortaya çıkabilir. Eklemde şişlik yoktur. Çocuğun ateş, deri döküntüsü, gece terlemesi, halsizlik gibi yakınmaları yoktur. Akşam bacaklarını ovunca veya basit bir ağrı kesiciyle geçer. Uykudan uyandıracak kadar şiddetli değildir. Ancak öncesinde mutlaka sistemik muayene, görüntüleme ve kan tetkikleri ile duruma göre değerlendirilmeli diğer nedenler mutlaka ekarte edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.