Van'da çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Van\'da çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde, 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca ve 370 ton korunga tohumu dağıtıldı. Bu tohumlarla 13 ilçede yaklaşık 88 bin dekar alan ekilecek.

07.03.2024 13:28  Güncelleme: 14:13
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Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürüttüğü projeleri sürdürüyor. Çiftçilere ekonomik gelir sağlamak amacıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Garajında tohum dağıtım töreni düzenlendi. Yapılan törenle 210 tonu yonca, 370 tonu korunga olmak üzere 5 bin 850 çiftçiye 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Dağıtılan bu tohumlar ile 13 ilçede yaklaşık 88 bin dekar alan ekilmiş olacak.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı; yağmur, çamur demeden, soğukta, sıcakta helaliyle rızkını kazanan, ülkesinin ekonomisine büyük katkı sağlayan çiftçinin her zaman yanında durduğunu söyledi. Van'ın tarım ve hayvancılık konusunda da büyük bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekleyen Vali Ozan Balcı, "Van meraları ve 3 milyon 200 bin küçük hayvan varlığıyla lider illerden biri. Bu rakamlarda gösteriyor ki biz tarım ve hayvancılık memleketiyiz. İlimizde de bu işi çok iyi yapan çiftçilerimiz var. Bizlerde onlara destek vermek için bugün buradayız. Dünde yaptığımız törenle çiftçilerimize 350 bin meyve fidanı dağıtmıştık. Bugünde 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bizim işimiz çiftçimizi yüreklendirmek, önünü açmaktır. Çünkü çiftçilerimiz olmazsa üretim olmaz, üretim olmayınca da şehirlerimiz gıdadan yoksun kalır ve besin bulmakta zorlanırız. Bu nedenle çiftçilerimize destek vermeliyiz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yayla yolları açıyoruz, göletler oluşturup sulama kanalları yapıyoruz. Yüksek rakımlı meralarımıza güneş enerjili sondajlar yapıp, savatlar kuruyoruz. Yine koyun projemizle de bin 727 çiftçimize 171 bin 661 bin koyun dağıttık. İnşallah hedefimiz olan 1 milyon koyuna da en yakın zamanda ulaşacağız. Desteklerimiz saymakla bitmez, desteklerimizi bitirme gayreti içinde de değiliz. Çiftçiye olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ozan Balcı, dağıtılacak olan tohumları çiftçilerle birlikte inceleyip sohbet etti.

Törene Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Özvan, daire başkanları, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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