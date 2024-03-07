Van\'da çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürüttüğü projeleri sürdürüyor. Çiftçilere ekonomik gelir sağlamak amacıyla Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Garajında tohum dağıtım töreni düzenlendi. Yapılan törenle 210 tonu yonca, 370 tonu korunga olmak üzere 5 bin 850 çiftçiye 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı. Dağıtılan bu tohumlar ile 13 ilçede yaklaşık 88 bin dekar alan ekilmiş olacak.
Törende konuşan Vali Ozan Balcı; yağmur, çamur demeden, soğukta, sıcakta helaliyle rızkını kazanan, ülkesinin ekonomisine büyük katkı sağlayan çiftçinin her zaman yanında durduğunu söyledi. Van'ın tarım ve hayvancılık konusunda da büyük bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekleyen Vali Ozan Balcı, "Van meraları ve 3 milyon 200 bin küçük hayvan varlığıyla lider illerden biri. Bu rakamlarda gösteriyor ki biz tarım ve hayvancılık memleketiyiz. İlimizde de bu işi çok iyi yapan çiftçilerimiz var. Bizlerde onlara destek vermek için bugün buradayız. Dünde yaptığımız törenle çiftçilerimize 350 bin meyve fidanı dağıtmıştık. Bugünde 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Bizim işimiz çiftçimizi yüreklendirmek, önünü açmaktır. Çünkü çiftçilerimiz olmazsa üretim olmaz, üretim olmayınca da şehirlerimiz gıdadan yoksun kalır ve besin bulmakta zorlanırız. Bu nedenle çiftçilerimize destek vermeliyiz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yayla yolları açıyoruz, göletler oluşturup sulama kanalları yapıyoruz. Yüksek rakımlı meralarımıza güneş enerjili sondajlar yapıp, savatlar kuruyoruz. Yine koyun projemizle de bin 727 çiftçimize 171 bin 661 bin koyun dağıttık. İnşallah hedefimiz olan 1 milyon koyuna da en yakın zamanda ulaşacağız. Desteklerimiz saymakla bitmez, desteklerimizi bitirme gayreti içinde de değiliz. Çiftçiye olan desteğimiz artarak devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ozan Balcı, dağıtılacak olan tohumları çiftçilerle birlikte inceleyip sohbet etti.
Törene Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Özvan, daire başkanları, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı. - VAN
Son Dakika › Ekonomi › Van'da çiftçilere 580 ton yem bitkileri tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekme çabalarında olduklarını belirterek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltme hedefindeyiz. Diyarbakır OSB'nin 5. etap arsa tahsislerine başlayacağını belirten Fidan, şu ana kadar 300'e yakın yerli ve yabancı firma arsa tahsisi konusunda başvuru yaptı. Mustafa Fidan, Diyarbakır'ı ihracatta hak ettiği seviyelere taşımak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, yeni arsa tahsisleri ve üretimin çeşitlenmesi ile birlikte istihdamdaki rakamı 30 binlere çekmek, 85 ülkeye ihracat yapan Diyarbakır OSB'nin 2023'teki; 231.5 milyon dolar ihracat rakamını 500 milyon dolara, akabinde 1 milyar dolara yükseltmektir.
Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yeni yol çalışmasına başladı. Yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Muradiye'nin sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluğunun rahatlayacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizmde geçen yıl rekor sayıda turist aldığını ve Türkiye'nin rekor sayıda gelir elde ettiğini hatırlatarak, bu sene 17 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini söyledi. Bakan Ersoy, Antalya için ilçe bazında ayrı bir çalışma yapacaklarını belirtti.
Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, zorlu ticaret koşulları ve boykotlarla mücadele ettiğini belirtti.
Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 5 bin 850 çiftçiye 210 ton yonca, 370 ton da korunga tohumu desteği sağlandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çiftçilere destek verdiklerini belirterek, tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Programda 580 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.
Kuşadası Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığa Giriş' konulu toplantıda, yatırımlara yardımcı olacak ipuçları ve doğru yatırım stratejileri anlatıldı. Toplantıda, finansal yatırım araçları, portföy yönetimi ve ekonomi-politika gündeminin takibi gibi konular ele alındı. Katılımcılara Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi.
Sosyal belediyecilik alanında farklı proje ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Halk Kart desteğinden yararlanan vatandaşların hesabına ek bin TL yatırdı. Bu destekle Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
ET ve Süt Kurumu, ramazan nedeniyle et ürünlerini daha fazla tüketiciye ulaştırmak amacıyla et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarılırken, mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet verilecek. İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde ise kırmızı et fiyatları sabitlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?