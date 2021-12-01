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VenaBLOCK ile dakikalar içinde varislerden kurtulmak mümkün - Son Dakika

VenaBLOCK ile dakikalar içinde varislerden kurtulmak mümkün

01.12.2021 09:10
VenaBLOCK ile dakikalar içinde varislerden kurtulmak mümkün

RD Global Laboratuvarları'nda geliştirilen ve 70 ülkedeki sağlık otoritelerince onaylanan VenaBLOCK, yapılan klinik araştırmalar sonucu kanıtlanmış yüzde 98'lik başarı oranıyla varis tedavisinde etkili ve kalıcı çözüm sunuyor.

INVAMED-RD Global Laboratuvarları'nda geliştirilen ve 70 ülkedeki sağlık otoritelerince onaylanan VenaBLOCK, yapılan klinik araştırmalar sonucu kanıtlanmış yüzde 98'lik başarı oranıyla varis tedavisinde etkili ve kalıcı çözüm sunuyor.

INVAMED-RD Global'den yapılan açıklamaya göre, embolik ajanın sahip olduğu hızlı polimerizasyon süresi (4-5 saniye) ile VenaBLOCK, hem doktorlar hem de hastalar için oldukça konforlu, ağrısız, acısız ve herhangi bir yan etkisi bulunmayan bir tedavi seçeneği ortaya koyuyor.

Pratik bir şekilde uygulanabilen VenaBLOCK tedavisi sonrasında hastalar günlük yaşam aktivitelerine ara vermeden devam edebiliyor

Varise neden olan risk faktörlerinin başında; fazla kilolar, meslek ya da yaşam biçimi gereği uzun süre ayakta kalmak ya da oturmak ve birtakım hormon ilaçlarının uzun süreli kullanımı geliyor. Hareketsiz yaşam tarzı, varisin oluşma yatkınlığını artıran bir faktörken, semptomların görülme şiddeti ve sıklığını da yükseltiyor.

Öte yandan, aktif yaşam biçimine sahip, kilolu olmayan ve düzenli spor yapan kişiler için varis büyük oranda tehdit unsuru olmaktan çıkıyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VenaBLOCK ile dakikalar içinde varislerden kurtulmak mümkün - Son Dakika Ekonomi


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