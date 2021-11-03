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Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı - Son Dakika

Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı

03.11.2021 09:27
Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı

Nilüfer Belediyesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve yapılandırma Kasım dönemi taksitleri ödemelerinde, vatandaşa alternatif ödeme seçenekleri sunuyor.

Nilüfer Belediyesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve yapılandırma Kasım dönemi taksitleri ödemelerinde, vatandaşa alternatif ödeme seçenekleri sunuyor.

Nilüfer Belediyesi vergi ödemelerinde geliştirilen alternatif hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin ikinci kısmı 1 Kasım itibariyle ödenmeye başladı. Ay sonuna kadar vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Alaaddinbey, Çalı, Görükle, Göçmen Konutları'ndaki veznelerden, Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde de tahsildar ve veznedarlarca vergi döneminde haftada bir gün nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılabilecek.

İsteyenler ayrıca, Beşevler Karafatma Meydanı, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Özlüce Ardıç Park yanı, İl Tapu Müdürlüğü ve Ataevler Magazin Outlet önünde bulunan Nilüfer Belediyesi ödeme noktası olan Akıllı Vezne Sistemi (AVS)'den nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar ise Nilüfer Belediyesi'nin 444 16 03 numaralı çağrı merkezini arayarak veya mahalle muhtarları aracılığıyla iletişime geçip taleplerini bildirerek mobil vezne yoluyla ödemelerini nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirebilecek.

İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyenler de, Nilüfer Belediyesi'nin www.e-islem.net web sitesi ve Türkiye.gov.tr/ e-devlet üzerinden de vergi borcu sorgulama ve kredi kartıyla ödeme seçeneklerini kullanarak vergilerini kolaylıkla ödeyebilecek.

Nilüferliler, PTT şubelerinden Nilüfer Belediyesi'nin 488666 numaralı posta çeki hesabına ve Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 hesabına ödemelerini yapabilecek. İsteyen vatandaşlar, Halkbank bankoları ve ATM'lerden nakit olarak ödeme yapılabilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin, iki adet "Mobil Vezne" aracı da, vatandaşlara saat 09.00-15.30 saatleri arasında kendi mahallelerinde hizmet veriyor. Mobil vezneler; 4 Kasım Perşembe günü Ahmet Yesevi-Ataevler, 5 Kasım Cuma günü Balat- Cumhuriyet, 8 Kasım Pazartesi günü Minareliçavuş-Büyükbalıklı, 9 Kasım Salı günü Kızılcıklı-İrfaniye, 10 Kasım Çarşamba günü Işıktepe-Ertuğrul, 11 Kasım Perşembe günü Fethiye- Gökçe, 12 Kasım Cuma günü Üçevler-Ürünlü, 15 Kasım Pazartesi günü Demirci-Yüzüncü Yıl, 16 Kasım Salı günü Odunluk-19 Mayıs, 17 Kasım Çarşamba günü Konak- 29 Ekim, 18 Kasım Perşembe günü Kültür-Üçevler, 19 Kasım Cuma günü Gümüştepe-Altınşehir, 22 Kasım Pazartesi günü İrfaniye- 23 Nisan, 23 Kasım Salı günü Büyükbalıklı-Özlüce, 24 Kasım Çarşamba günü Gökçe- Karaman, 25 Kasım Perşembe günü Fethiye-Kızılcıklı, 26 Kasım Cuma günü Esentepe-Cumhuriyet, 29 Kasım Pazartesi günü 29 Ekim-Altınşehir ve 30 Kasım Salı günü Konak-23 Nisan mahallelerinde hizmet verecek. - BURSA

Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı
Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı
Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı
Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı

nilüfer belediyesi, Emlak, Vergi, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vergi döneminde vatandaşa ödeme kolaylığı - Son Dakika Ekonomi


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