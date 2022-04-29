Vestel'den, 1 milyon istihdam projesine eğitim ve istihdam desteği - Son Dakika
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Vestel'den, 1 milyon istihdam projesine eğitim ve istihdam desteği

29.04.2022 09:48
Vestel'den, 1 milyon istihdam projesine eğitim ve istihdam desteği

Vestel, Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 milyon istihdam projesi kapsamında işe alım yapmaya başladı.

Vestel, Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 milyon istihdam projesi kapsamında işe alım yapmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Perakende Akademisi tarafından verilen eğitimlerle sektöre nitelikli eleman kazandırılmasının yanı sıra istihdama da katkı sağlanıyor.

Vestel Perakende Akademisi tarafından verilen eğitimlerle sektöre dijital perakende uzmanları yetiştiriliyor.

Sektörde yol gösterici olmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar ödüllü birçok eğitim hizmetiyle sektöre değer katan Vestel Perakende Akademisi'nin kurum içi eğitmenleri tarafından özel olarak hazırlanan dijital eğitim serisi üniversite mezunları ve adaylarını hedefliyor.

Vestel Perakende Akademisi Dijital Perakende Uzmanlığı eğitimini ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayan kişiler Vestel'de istihdam edilecek.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel'den, 1 milyon istihdam projesine eğitim ve istihdam desteği - Son Dakika


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