VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 8.580,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışa paralel 8.580,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 8.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 8.576,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.400 puanın destek, 8.600 ve 8.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.