 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 8.580,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

VİOP\'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı
19.12.2023 - 09:29,
Abone Ol

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 8.580,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışa paralel 8.580,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 altında 8.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 8.576,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yüzde 70 ihtimalle Fed'in martta faiz indirimlerine başlayacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, buna karşın Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının söz konusu adımları daha da öteleyebileceği ihtimalini desteklediğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.400 puanın destek, 8.600 ve 8.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Aralık, Fed, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika


09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31
İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12
2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09
GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32
Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak

Son Dakika
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 09:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı yatay seyirle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement