VİOP'ta BIST 30 Endeksi Düşüşle Başladı

26.05.2026 09:39
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,19 düşüşle 16.065,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,29 azalışla 16.097,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,19 artışla 16.128,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,19 altında 16.065,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.200 ve 16.100 puanın direnç, 16.000 ve 15.900 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

