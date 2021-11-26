VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.973 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.971,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,3 altında 1.973,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 1.999,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da sakin seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan varyanta ilişkin endişelerle piyasaların yeni güne negatif başladığını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, Kovid-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği bildirildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alım hızının yavaşlatılmasına ilişkin artan beklentiler, yüksek seyreden enflasyon ve Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmelerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydederek, yatırımcıların güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yöneldiğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde uluslararası rezervler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.950 seviyesinin destek, 2.010 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.