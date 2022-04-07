VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

07.04.2022 09:40
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.633 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.633 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.637,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.633 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.600-2.660 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,66 altında 2.619,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek 2.633,75 seviyesine çıktı.

Analistler, Rusya'ya yönelik açıklanan yeni yaptırımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının para politikasında agresif sıkılaşma beklentilerini güçlendirmesi ile küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını ifade etti.

Fed toplantı tutanaklarında 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültme sürecine ilişkin önemli sinyaller verildiğini belirten analistler, yetkililerinin çoğunun, "bu yıl içinde bir ya da daha fazla 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesi ve aylık 95 milyar dolarla bilanço daraltma sürecinin başlamasının uygun olduğu" yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.670 seviyesinin direnç, 2.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor Küresel piyasalar, Fed'in toplantı tutanaklarının ardından negatif seyrediyor Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Nisan, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
09:35 Ekonomist Yeşilada'dan enflasyonu düşürecek 3 formül: Bağımsız Merkez Bankası, bağımsız yargı, şeffaf ihaleler
09:32 Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı?
09:30 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey Usta Arius'dan intikamını nasıl aldı?
09:26 Şampiyonlar Ligi'nde İspanyolların gecesi: Karim Benzema tarih yazdı!
09:10 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? İskender'in öğrendiği büyük sır Bekir'i nasıl etkiledi?
09:06 Nisa bebeğe süt annelik yapan sağlık çalışanı yazdı: Tek isteğim minik kızım için dua
09:04 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklamaları, akla eski Dışişleri Bakanı Albright'ın "Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük ama buna değdi" sözlerini getirdi
09:00 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Meryem'in herkesten sakladığı sır ne?
08:56 Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 09:48:13. #1.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement