VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

27.06.2022 09:39
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.670 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.670 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en düşük 2.525,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 4,4 altında 2.670 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü karışık bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 2.792,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası yüzde 2,9 düşüşle 2.711,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir izlendiğini, yurt içi piyasaların artan oynaklıkla negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan 2.650 ve 2.620 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı - Son Dakika
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