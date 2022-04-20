, yeni nesil perakendede stratejik ortaklıklarla büyüyor - Son Dakika

Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla stratejik ortaklıklar kurmaya devam ediyor.

Vodafone açıklamasına göre, "yeni nesil teknolojilerin yeni nesil operatörü" mottosuyla en yeni teknolojiye sahip ürünleri portföyüne katmayı sürdüren şirket, ses ekipmanları alanında JBL, akıllı cihazlar alanında ise Xiaomi ile iş birliği yapıyor. JBL ve Xiaomi ürünleri, Vodafone müşterilerine özel avantajlı fırsatlarla sunuluyor.

Vodafone, müşterilerinin ses alanındaki tüm ihtiyaç ve hobilerine JBL ürünleriyle yanıt veriyor. Ses ekipmanları alanında dünyanın önde gelen markalarından JBL'in en çok tercih edilen ürünleri Vodafone'un portföyünde yer alıyor.

Özellikle kulak üstü ve kulak içi kulaklık, hoparlör ve gaming (oyun) kategorilerinde birçok JBL ürününe Vodafone mağazalarından erişilebiliyor. Müzik severler, Vodafone mağazalarında JBL'in sevilen ürünü Partybox'ı da deneyimleyebiliyor.

JBL'in yanı sıra Harman Kardon ve Marshall ürünlerine de Vodafone Online Mağaza'dan ulaşılabiliyor. JBL'in öncelikli iş ortakları arasında yer alan Vodafone, yakın gelecekte Endurance Race ürününü de portföyüne katarak sporsever müşterilerinin beğenisine sunacak.

Öte yandan, JBL portföyünden Wave300TWS ürünü de operatör kanalında sadece Vodafone'da olacak. Vodafone, gaming (oyun) tarafında ise JBL Quantum serisine odaklanacak.

En geniş Xiaomi ekosistem ürün portföyü Vodafone'da

Vodafone, akıllı cihazlar alanında çok geniş bir ürün gamına sahip olan teknoloji markası Xiaomi ile de stratejik ortaklık yapıyor.

Vodafone mağazalarında bulunan Xiaomi köşelerinde, Xiaomi Air Fryer (fritöz), akıllı tartı, Mop Essential (robot süpürge), akıllı priz, elektrikli scooter gibi neredeyse her kategoriden ürünler müşterilerin deneyimine sunuluyor. Xiaomi'nin tüm akıllı cihaz ailesini temsil eden Xiaomi Ekosistem ürünlerini Türkiye'de kontratlı satan "ilk" operatör olan Vodafone, en geniş Xiaomi Ekosistem ürün portföyüne sahip bulunuyor.

Vodafone, hem perakende hem de online mağazalarda operatör tarafından kontratlı satılabilecek tüm Xiaomi ürünlerini portföyünde bulunduruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla, sektörlerin satış ve temas kanallarını değiştirmesini gerektiren müşteri davranışları ortaya çıktı. Biz de alışveriş, ödeme, müşteri hizmetleri, eğlence, eğitim gibi alanların her birinde ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki yaratmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Bu noktada, dünyanın önde gelen teknoloji markalarıyla iş birliği yapmayı önemsiyoruz. Mağazalarımızda JBL ve Xiaomi'nin en yeni teknolojiye sahip ürünlerini satışa sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri en uygun koşullarda sunmak. Stratejik ortaklarımızla müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz."