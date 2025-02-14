Yabancı Konut Satışı D düştü

Ekonomi

Türkiye genelinde Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancıların en çok konut aldığı şehirler sırasıyla 611 satışla İstanbul, 469 satışla Antalya ve 118 satışla Mersin oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Yabancıların konut alımı azaldı

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.

Yabancı yatırımcılar arasında Ruslar ilk sırada

Ocak ayında Türkiye genelinde en fazla konut satın alan yabancılar sırasıyla 248 konut ile Rusya Federasyonu, 162 konut ile İran ve 103 konut ile Irak vatandaşları oldu.

İkinci el konut satışları daha fazla tercih edildi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları yüzde 44,2 artışla 79 bin 388 olarak gerçekleşirken, ilk el konut satışları yüzde 29,8'lik artışla 32 bin 785 oldu. Bu durum, konut alıcılarının büyük ölçüde ikinci el konutlara yöneldiğini gösterdi.

İpotekli konut satışları 16 bin 726 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 oranında artarak 16 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzdeb14,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayında 3 bin 856 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti. Ülke genelinde diğer konut satışları oranı ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 oranında artarak 95 bin 447 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak gerçekleşti. - ANTALYA