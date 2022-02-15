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Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı - Son Dakika

Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı

15.02.2022 12:45

Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı Siirt'te, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajında su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte artarak yüzde 50'li seviyesine çıktı.

Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı

SİİRT - Siirt'te, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük barajı olan Çetin Barajı ile Alkumru Barajında su doluluk oranı, son dönemlerde etkili olan yağışlarla birlikte artarak yüzde 50'li seviyesine çıktı.

Geçen aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle su doluluk oranları düşen barajlarda doluluk oranı son haftalarda yağan yağışlarla birlikte artmaya başladı. Bugün itibariyle Çetin Barajında doluluk oranı yüzde 52, Alkumru Barajındaki doluluk oranı ise yüzde 50 seviyesine çıktı.

Yağan kar ve yağmurlarla birlikte kuruyan su kaynakların tekrar canlanmasının sevindirici olduğunu dile getiren araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen, yağışların barajlardaki doluluk oranını arttırdığını söyledi. Birkaç yıldır Siirt'te ve özellikle Güneydoğu Anadolu da büyük bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Mergen, "Barajlardaki su oranı düşmüş, yer altı su kaynakları neredeyse kurumaya başlamıştı. Hatta birçok yer altı su kaynağı da kurumuştu. Ancak son 20-25 günden beri etkili olan kar yağışı ve bol yağmur, yağışlı hava kitlesiyle birlikte bu kuraklık tehlikesi büyük ölçüde geçmiş durumda" dedi.

Barajlarda su doluluk oranının yüzde 30'lardan yüzde 50'lere geldiğini aktaran Mergen, "Bunun yanı sıra tarlalara atılan tohumlar daha rahat daha güzel bir şekilde yeşermeye başladı. Çiftimizin yüzü güldü. Bunlarla birlikte yer altı su kaynakları eskisi gibi gür bir şekilde akmaya başladı. İnşallah önümüzdeki mart ve nisan aylarında da bu yağışlar bu şekilde devam eder ve kuraklık tehlikesini atlatmış oluruz" şeklinde konuştu.

Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı
Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı
Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı

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Türkiye, Yağan, Siirt, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yağışlar, Siirt'te barajların doluluk oranını yüzde 50'lere çıkarttı - Son Dakika
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