Yalova'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Yalova'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

09.03.2022 15:23
Yalova'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yalova İli Örtü Altı Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere sertifikalı Çalı Fasulyesi tohumu dağıtıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yalova İli Örtü Altı Sebzeciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere sertifikalı Çalı Fasulyesi tohumu dağıtıldı.

İl Müdürlüğünün önceki yıllarda uyguladığı Çalı Fasulyesi ve Sürmeli Tatlı Sivri Biber projesinin çiftçiler tarafından olumlu karşılanması üzerine 2022 yılında da projeyi devam ettiren İl Müdürlüğü, yüzde 25'i çiftçi katkılı, yüzde 75'i de hibe destekli olmak üzere 49 çiftçiye 110 dekar alanda ekilmek üzere 110 kilo seminis cinsi sertifikalı çalı fasulyesi tohumu dağıttı.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen dağıtım programına Vali Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar da katıldı.

Parıldar, programda yaptığı konuşmada, "İlimizde yaklaşık 4 bin dekar örtü altı, 4 bin dekar açık alanda olmak üzere yaklaşık 8 bin dekar alanda 27 bin 500 ton sebze üretimi yapılmaktayız. Bu üretimin yüzde 75'i örtü altı üretimi olarak gerçekleşmektedir. En çok üretimini yaptığımız sebzelerimiz; semizotu, marul, hıyar, kara lahana, pazı, taze fasulye ve biberdir" dedi.

İl Müdürlüğünün 2017-2021 yılları arasında 13,5 milyon TL toplam bedeli olan 33 proje uyguladığını ve bu projelerin 3 milyon TL'lik kısmı İl Özel İdaresi desteğiyle hibe olarak karşılandığını ifade etti. - YALOVA

Yalova'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı
Yalova'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı
Yalova'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı

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Türk Lirası, Yalova, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da çiftçilere fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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