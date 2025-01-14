Yankı Yemek: Kalite ve Hijyenin Adı - Son Dakika
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Ekonomi

Yankı Yemek: Kalite ve Hijyenin Adı

Yankı Yemek: Kalite ve Hijyenin Adı

Yankı Yemek, 34 yıllık deneyimiyle endüstriyel yemek sektöründe hijyen ve kaliteyi ön planda tutuyor.

14.01.2025 15:05
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Teknolojik altyapı ve sıkı denetim gerektiren endüstriyel yemek sektöründe kalite ve hijyen, hem tüketici memnuniyeti hem de sürdürülebilir başarı açısından vazgeçilmez unsurlar olarak öne çıkıyor.

Endüstriyel yemek sektöründe hijyen ve standartların korunması, tüketici sağlığı ve güvenilir hizmet için önemli olduğunu benimseyen Yankı Yemek, 34 yıllık deneyimiyle sektörde dikkat çekiyor. İleri teknolojiye yaptığı yatırımlarla üretim süreçlerini modernize ederek, hijyen ve kalite standartlarını en üst seviyede tutmayı başaran şirket, 'Yemediğimizi yedirmiyoruz' anlayışıyla hareket ediyor. Rekabeti 'fiyatta değil, hizmette kalite' anlayışıyla yaparak güvenilir bir marka haline gelen firmanın kalite sistem sorumlusu Leman Yurttaş, sektördeki fiyat kırma politikalarına mesafeli durduklarını belirterek, bunun yerine müşterilere kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Yurttaş, "Bizim rekabet anlayışımız fiyat odaklı değil, kalite odaklıdır. Yemek üretiminin ve dağıtımının her aşamasında titizlikle çalışıyoruz. Doğal lezzeti korumanın ve yemeklerin her zaman aynı standartta olmasının temelinde, kaliteli malzeme seçimi ve ileri teknoloji yatırımlarımız yer alıyor" dedi.

Modern üretim tesislerinde teknolojik yenilikleri yakından takip ederek mümkün olduğunca el değmeden, yemek üretimini gerçekleştirdiklerini ve gelişmiş üretim altyapıları sayesinde, yemeklerin her zaman aynı kalitede ve lezzette olmasını sağladıklarının altını çizen Leman Yurttaş, "Teknoloji yatırımlarımız sayesinde üretim sürecini optimize ediyor, hijyen ve kaliteyi en üst düzeyde tutuyoruz. Müşterilerimizin bize olan güvenini bu şekilde koruyoruz. Yılda 5 milyon kişiye yemek ulaştırıyoruz. İhtiyaç durumunda atıl kapasitesini devreye alarak müşterilerine eksiksiz hizmet sunuyor. Hijyen ve lezzeti bir arada sunmayı ilke edindiğimiz için sadece tanınmış ve güvenilir markalardan hammadde temin ediyoruz. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yankı Yemek: Kalite ve Hijyenin Adı - Son Dakika

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