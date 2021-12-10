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YarınBizim Projesi'nde ikinci dönem başladı - Son Dakika

YarınBizim Projesi'nde ikinci dönem başladı

10.12.2021 11:58
YarınBizim Projesi'nde ikinci dönem başladı

Sabancı Topluluğu'nun sağlık çalışanlarının üniversiteye hazırlanan çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği "YarınBizim" projesinin ikinci dönemi başladı.

Sabancı Topluluğu'nun sağlık çalışanlarının üniversiteye hazırlanan çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak, onları yaşama ve kariyer sürecine hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği "YarınBizim" projesinin ikinci dönemi başladı.

Sabancı Holding'in açıklamasına göre, topluluğun, salgın sürecinin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarının çocukları için geçen yıl hayata geçirdiği proje, bu yıl "Sorumlu Gençlik" odağıyla gençlerin hem kendilerine hem yaşadıkları topluma ilişkin farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Proje, ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra iyi bir gelecek kariyeri hazırlamalarına destek oluyor.

Sabancı Gönüllüleri'nin desteği ve Sabancı Topluluğu'nun gönüllülük vizyonuyla hayata geçirilen projede bu yıl 500 genç, 2022 üniversite sınav tarihine kadar çeşitli programlara katılarak eğitim ve kariyer desteği alacak. Gönüllülüğün gücünden ilham alarak tasarlanan "mentorluk paydaşlığı" kapsamında her bir gencin gelecek hayaline uygun olarak atanan 500 mentor ise, bilgi birikimleri ve ilham veren hikayeleriyle gençlere rol model olacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sabancı Gönüllüleri'nin yanı sıra medya ve kamuoyunun önde gelen birçok isminin destek verdiği proje, zengin içeriği, kariyer destek programları ve kişisel gelişim eğitimleriyle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor.

YarınBizim ailesi büyüyor

Programa kabul edilen öğrenciler, YarınBizim platformunda Sabancı Üniversitesi Kariyer Destek Programı'nın yanı sıra "Sorumlu Gençlik Programı"na da katılacak. Sorumlu vatandaşlık bilincinden yola çıkarak hazırlanan programda geleceği inşa edecek gençlere gönüllülüğün önemi aktarılacak. Bu kapsamda gençler, gönüllülük atölyelerine katılırken, atık yönetimi, sosyal girişimcilik ve dijital okur yazarlık alanında da eğitimler alacak.

Gençler ayrıca iç görü ve motivasyon atölyelerinde kariyer hedefi belirleme ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda özgüven ve farkındalık kazanmaya odaklı programlara da katılım gösterecek. Program kapsamında ayrıca mentor isimlerle tematik buluşmalar da gerçekleştirilecek.

Sabancı Topluluğu'nun sahip olduğu ileri teknolojinin tüm imkanlarının seferber edildiği proje, gençlerin yeteneklerini keşfetme, yetkinliklerini geliştirme, potansiyellerini yükseltme ve öğrenim süreçlerini yönetmelerine de destek olacak.

Sabancı Holding, Üniversite, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YarınBizim Projesi'nde ikinci dönem başladı - Son Dakika Ekonomi


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