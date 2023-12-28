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Yasa dışı sanal bahis vergi oranları düşürüldü - Son Dakika
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Yasa dışı sanal bahis vergi oranları düşürüldü

Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranları düşürüldü. Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında ise yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Ayrıca, dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltildi.

Yasa dışı sanal bahis vergi oranları düşürüldü
28.12.2023 - 09:51,
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Yasa dışı sanal bahisle mücadele kapsamında, şans oyunları gelirlerinden alınan vergi oranlarında düzenlemeye gidildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve buna ilişkin ek karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yasa dışı sanal bahisle mücadelesinin desteklenmesi amacıyla şans oyunları vergi oranları spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi.
Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan "7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile dağıtılabilir ikramiye oranı da yüzde 83'ten yüzde 93'e yükseltildi.

Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hukuk, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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