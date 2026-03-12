YASAD'ın Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YASAD'ın Yeni Yönetimi Belirlendi

12.03.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YASAD, 17'nci dönem yönetimini Mine Taşkaya başkanlığında belirledi, dijital dönüşüm odaklı çalışacak.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), gerçekleştirdiği Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile 17'nci dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki merkez ofiste gerçekleştirilen genel kurulda, önceki dönemde başlatılan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve dijital dönüşüm odaklı yenilikçi yaklaşımların güçlendirilerek devam ettirilmesi yönünde irade ortaya kondu.

Yeni dönemde YASAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mine Taşkaya seçildi. Taşkaya başkanlığındaki yeni yönetim, Türkiye yazılım ekosisteminin stratejik bir güç olarak konumlandırılması, yerli yazılım markalarının küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması ve sektörün dijital dönüşüm yetkinliklerinin ileri seviyeye taşınmasına odaklanacak.

YASAD'ın 17'nci döneminde kamu, özel sektör ve akademi işbirliklerinin artırılması, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak politika önerilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin yazılım ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi, öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Genel kurulun ardından belirlenen yeni yönetim kurulunda, başkanlık görevini üstlenen GTech Bilişim San. Tic. AŞ'den Mine Taşkaya'nın yanı sıra ARD Grup Bilişim Teknolojileri'nden Arda Ödemiş ve Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji AŞ'den Cem Çevik, başkan yardımcısı olarak görev yapacak. KG&BG Group'tan Gönül Kamalı'nın yönetim kurulu üyesi ve sayman olduğu kurulda, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'den Akın Sertcan, Mikrogrup'tan Tunç Taşman, SaaS Bridge'den Kerem Bozokluoğlu, Veripark'tan Tolga Erener ve Vispera'dan Aytül Erçil de yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

Genişletilmiş yönetim kurulunu ise Vodafone Türkiye'den Özlem Kestioğlu, Arksigner'den Özlem Kahramaner, Hitit Bilgisayar'dan Atilla Lise, İdea Teknoloji'den Pınar Şiro, Promaks'tan Aysu Senem Çavdar, Trex'ten İlhan Özdemir, Uyumsoft'tan Özlem İkiz, Qberx Teknoloji AŞ'den Aslı Berrak Yenal ve Virgosol'dan Arzu Er oluşturdu.

Denetim kurulunda da Netaş'tan Rıza Durucasugil başkanlığa getirilirken, Odine'den Fırat Kerim Ersoy ile Robusta'dan Neslihan Çift üye, BTS Bilişim'den Osman Nadi Tanca, İnternative Yazılım AŞ'den Arzu Begüm Taştan ve TSC Otomasyon'dan Tanay Ceylan ise yedek üye olarak belirlendi.

"Yazılım sektörünün daha güçlü bir konuma ulaşabilecek potansiyeli var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Taşkaya, Türkiye'de yazılım sektörünün, sahip olduğu insan kaynağı, girişimcilik gücü ve teknoloji üretim kapasitesiyle küresel ölçekte çok daha güçlü bir konuma ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Taşkaya, "Yeni dönemde önceliğimiz, yerli yazılım markalarımızın uluslararası pazarlarda daha görünür ve rekabetçi hale gelmesini sağlamak, sektörümüzün dijital dönüşüm yetkinliklerini artırmak ve kamu-özel sektör işbirliklerini güçlendirerek sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturmak. YASAD olarak, yazılımı Türkiye için stratejik bir kalkınma alanı olarak konumlandırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yazılım Sanayicileri Derneği, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YASAD'ın Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Burası Dubai Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak Savaş sürerken Tahran iç muhalefete yöneldi: Protestocular düşman sayılacak
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı

14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
13:33
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak
13:17
İsrail’den Lübnan hamlesi Operasyonları genişletiyorlar
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar
13:16
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
11:47
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 14:19:22. #.0.4#
SON DAKİKA: YASAD'ın Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.