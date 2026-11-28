Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,93, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 2,32 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,40 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 5,01 ile Hisse Senedi Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,45 ile Para Piyasası kategorisinde görülürken, en düşük getiri yüzde 5,50 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -1,93 795 1175 Borsa Yatırım Fonları -4,07 5 31 Borçlanma Araçları Fonları 0,03 51 34 Fon Sepeti Fonları -3,18 13 81 Hisse Senedi Fonları -5,01 6 184 Karma ve Değişken Fonlar -3,39 27 156 Katılım Fonları -1,06 57 54 Kıymetli Maden Fonları -2,32 0 28 Para Piyasası Fonları 0,40 79 3 Serbest Fon -1,49 562 635 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -2,32 56 344 Başlangıç Fonları 0,43 10 0 Borçlanma Araçları -0,67 5 40 Değişken -2,75 6 113 Devlet Katkısı -3,10 0 12 Endeks -5,50 0 4 Fon Sepeti Fonu -3,98 0 23 Hisse Senedi -5,16 0 42 Karma -2,13 0 13 Katılım -1,78 8 37 Kıymetli Madenler -2,52 0 20 OKS Katılım 0,06 13 11 OKS Standart -1,71 0 10 Para Piyasası 0,45 13 0 Standart -1,86 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -2,49 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA