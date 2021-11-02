Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,30 905 622 79 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,16 72 71 1 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,32 35 31 4 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,93 69 67 2 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,46 87 73 14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,11 42 39 3 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,43 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 37 37 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu

Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor

Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki: Ekonomik kayıp olarak görülmeli

Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı

Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor

Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı

Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!

Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı