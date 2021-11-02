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Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

02.11.2021 16:30
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,30 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,3090562279
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1672711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3235314
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,9369672
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,46877314
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1142393
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4312120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0437370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Borçlanma Araçları Fonları, Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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