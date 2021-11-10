Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,20 355 296 59 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,06 72 72 0 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,22 35 23 12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,05 69 47 22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,22 88 70 18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,08 42 35 7 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,57 12 12 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,04 37 37 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı

10 Kasım'da tüyleri diken diken eden deprem tesadüfü: Saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi

Twitch'te yaşanan güvenlik krizi devam ediyor! Yayıncılar platformu protesto etme kararı aldı

Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır

Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi