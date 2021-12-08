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Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

08.12.2021 15:34
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4037531857
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları-0,2315114
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6589809
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03726111
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7537298
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,0670691
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,03423012
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,5912012
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0438380
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Hisse Senedi Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


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