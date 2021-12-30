Üye Girişi
Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika

Yatırım fonu istatistikleri

30.12.2021 16:01
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,01 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,92 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,0137635224
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları4,9215150
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,9389827
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,85715615
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9337370
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,6971701
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6042420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,9812120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0339381
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

YORUMLAR
500

Borçlanma Araçları Fonları, Yatırım Fonları, Yatırım, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika Ekonomi


En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası En büyük aşklar nefretle başlar! Eski Fenerli Jailson için Galatasaray iddiası         
16:00
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor         
15:54
Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası         
15:48
Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı         
15:31
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek Omicron varyantı seyahat kısıtlamasıyla geldi! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul..         
14:02
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48

Son Dakika Haberleri
15:59 Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti
15:54 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün: Züleyha, Şermin ve Betül'ü konakta barındırmıyor
15:49 İYİ Partili Paçacı'dan ''İBB'ye kayyım'' açıklaması: Çılgınlık olur
15:47 Yılın son anketi! "AK Parti her ay ortalama %0.4-0.8 arası oy kaybediyor" iddiası
15:44 Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada
15:40 Yunanistan'da yeni kısıtlamalar başladı! Kalabalık alanlarda N95 maske zorunlu olacak
15:35 Başak Cengiz'in ölümüne bir tek o tanık oldu! Katil, "Yaklaşma sana da saplarım" demiş
15:30 Bandırmaspor, Yeni Malatya'yı saf dışı bıraktı
15:25 Squid Game'nin yapımcısı: İkinci sezon geliyor
15:22 Patipark açıkladı: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 16:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırım fonu istatistikleri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement