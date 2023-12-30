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Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,05, BES fonları yüzde 0,39 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,67 ile 'Kıymetli Maden Fonları' olurken, en çok gerileyen fon yüzde 2,99 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,69 ile 'OKS Katılım' olurken, en çok gerileyen fon 3,34 ile 'Endeks' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet). Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren (Adet).

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti
30.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:34
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,05, BES fonları yüzde 0,39 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,67 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 2,99 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,69 ile "OKS Katılım" olurken, en çok gerileyen fon 3,34 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,05926406
Borsa Yatırım Fonları-3,17416
Borçlanma Araçları Fonları0,67647
Fon Sepeti Fonları0,855317
Hisse Senedi Fonları-2,991296
Karma ve Değişken Fonlar0,447347
Katılım Fonları0,78404
Kıymetli Maden Fonları1,67160
Para Piyasası Fonları0,78450
Serbest Fon0,01623235
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,39176200
Başlangıç Fonları0,78100
Borçlanma Araçları0,85397
Değişken-1,0338102
Devlet Katkısı-2,11012
Endeks-3,3404
Fon Sepeti Fonu-0,0169
Hisse Senedi-2,73032
Karma-0,4754
Katılım-0,131317
Kıymetli Madenler2,47150
OKS Katılım1,69240
OKS Standart0,5782
Para Piyasası0,87130
Standart-0,79211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6530
(Sürecek)

Kaynak: AA
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