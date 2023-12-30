Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,05, BES fonları yüzde 0,39 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,67 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 2,99 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,69 ile "OKS Katılım" olurken, en çok gerileyen fon 3,34 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -0,05 926 406 Borsa Yatırım Fonları -3,17 4 16 Borçlanma Araçları Fonları 0,67 64 7 Fon Sepeti Fonları 0,85 53 17 Hisse Senedi Fonları -2,99 12 96 Karma ve Değişken Fonlar 0,44 73 47 Katılım Fonları 0,78 40 4 Kıymetli Maden Fonları 1,67 16 0 Para Piyasası Fonları 0,78 45 0 Serbest Fon 0,01 623 235 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,39 176 200 Başlangıç Fonları 0,78 10 0 Borçlanma Araçları 0,85 39 7 Değişken -1,03 38 102 Devlet Katkısı -2,11 0 12 Endeks -3,34 0 4 Fon Sepeti Fonu -0,01 6 9 Hisse Senedi -2,73 0 32 Karma -0,47 5 4 Katılım -0,13 13 17 Kıymetli Madenler 2,47 15 0 OKS Katılım 1,69 24 0 OKS Standart 0,57 8 2 Para Piyasası 0,87 13 0 Standart -0,79 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,65 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA