Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları yüzde 0,99 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,95 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,62 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,95 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 4,04 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: