Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları yüzde 0,99 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,95 ile 'Para Piyasası Fonları' gösterirken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,62 ile 'Kıymetli Maden Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,95 ile 'Para Piyasası'nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 4,04 ile 'Endeks' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori - Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % - Fon Kategori Kazandıran (Adet) - Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları - Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % - Fon Kategori Kazandıran (Adet) - Fon Kategori Kaybettiren Adet.

27.07.2024 11:09
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları yüzde 0,99 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,95 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 3,62 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,95 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 4,04 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,67522954
Borsa Yatırım Fonları-2,91021
Borçlanma Araçları Fonları0,616310
Fon Sepeti Fonları-2,60668
Hisse Senedi Fonları-2,079109
Karma ve Değişken Fonlar-1,5834102
Katılım Fonları-0,912530
Kıymetli Maden Fonları-3,62018
Para Piyasası Fonları0,95520
Serbest Fon-0,33333617
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,99102280
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları0,192818
Değişken-1,2422119
Devlet Katkısı-1,12012
Endeks-4,0404
Fon Sepeti Fonu-1,60115
Hisse Senedi-2,49131
Karma-1,9809
Katılım-0,79527
Kıymetli Madenler-3,63015
OKS Katılım0,35168
OKS Standart-0,3119
Para Piyasası0,95130
Standart-0,22310
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,8403
(Sürecek)

Kaynak: AA

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