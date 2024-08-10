Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları yüzde 2,02 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,95 ile 'Para Piyasası Fonları' gösterirken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 5,52 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile 'Para Piyasası'nda görülürken, en çok gerileyen fon ise yüzde 7,98 ile 'Endeks' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları, Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %, Fon Kategori Kazandıran (Adet), Fon Kategori Kaybettiren Adet.

10.08.2024 11:14
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları yüzde 2,02 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,95 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 5,52 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en çok gerileyen fon ise yüzde 7,98 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -1,23821678
Borsa Yatırım Fonları-5,25318
Borçlanma Araçları Fonları0,77703
Fon Sepeti Fonları-2,80373
Hisse Senedi Fonları-5,520121
Karma ve Değişken Fonlar-2,7524114
Katılım Fonları-0,373025
Kıymetli Maden Fonları-0,94513
Para Piyasası Fonları0,95520
Serbest Fon-0,67637329
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -2,02102280
Başlangıç Fonları0,91100
Borçlanma Araçları0,63433
Değişken-2,7716125
Devlet Katkısı-2,87012
Endeks-7,9804
Fon Sepeti Fonu-3,28016
Hisse Senedi-5,62032
Karma-2,8109
Katılım-1,71329
Kıymetli Madenler-1,71015
OKS Katılım0,061311
OKS Standart-0,7819
Para Piyasası0,93130
Standart-1,03211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,4103
(Sürecek)

Kaynak: AA

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