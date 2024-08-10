Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,23, BES fonları yüzde 2,02 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,95 ile "Para Piyasası Fonları" gösterirken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 5,52 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,93 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en çok gerileyen fon ise yüzde 7,98 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -1,23 821 678 Borsa Yatırım Fonları -5,25 3 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,77 70 3 Fon Sepeti Fonları -2,80 3 73 Hisse Senedi Fonları -5,52 0 121 Karma ve Değişken Fonlar -2,75 24 114 Katılım Fonları -0,37 30 25 Kıymetli Maden Fonları -0,94 5 13 Para Piyasası Fonları 0,95 52 0 Serbest Fon -0,67 637 329 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -2,02 102 280 Başlangıç Fonları 0,91 10 0 Borçlanma Araçları 0,63 43 3 Değişken -2,77 16 125 Devlet Katkısı -2,87 0 12 Endeks -7,98 0 4 Fon Sepeti Fonu -3,28 0 16 Hisse Senedi -5,62 0 32 Karma -2,81 0 9 Katılım -1,71 3 29 Kıymetli Madenler -1,71 0 15 OKS Katılım 0,06 13 11 OKS Standart -0,78 1 9 Para Piyasası 0,93 13 0 Standart -1,03 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,41 0 3 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA