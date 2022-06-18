Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (1)

18.06.2022 10:59
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,38 kayıpla 2.533,33 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.469,21 puanı, en yüksek 2.552,17 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,57 artışla 2.433,74 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,77 kazançla 1.867,39 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,64 primle 2.819,89 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 2,50 düşüşle 4.350,11 puana geriledi.

Global Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,92 ile Global Yatırım Holding oldu. Global Yatırım Holding'i yüzde 12,63 ile Ege Endüstri ve Ticaret, yüzde 11,49 ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,98 ile Ereğli Demir Çelik ve Fabrikaları, yüzde 10,29 ile İskenderun Demir ve Çelik ve yüzde 9,37 ile Şok Marketler Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 111 milyar 540 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 103 milyar 129,6 milyon lirayla Sasa Polyester ve 102 milyar 325,4 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,88 artışla 1.030 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,87 kazançla 6 bin 901 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,81 değer kazanarak 17,3200 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,37 artışla 18,1310 lira oldu.

Geçen hafta 21,0440 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,67 kazançla 21,1860 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,80 değer kazanarak 17,9080 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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