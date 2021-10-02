Yatırımcı rehberi (2)
02.10.2021 11:10
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2020 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2020 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|454,00
|497,00
|499,80
|0,56
|10,09
|Cumhuriyet
|3.011,00
|3.297,00
|3.315,00
|0,55
|10,10
|ABD Doları
|7,4310
|8,8570
|8,8520
|-0,06
|19,12
|Avro
|9,1200
|10,3720
|10,2620
|-1,06
|12,52
|İngiliz Sterlini
|10,1810
|12,1430
|12,0280
|-0,95
|18,14
| İsviçre Frangı
|8,4720
|9,5970
|9,5420
|-0,57
|12,63
(Sürecek)
Son Dakika 11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı 11:41 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı 11:38 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:26 İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor