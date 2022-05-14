Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (2)

14.05.2022 11:01
Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2021 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2021 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2021 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın780,20923,00901,50-2,3315,55
Cumhuriyet5.161,006.184,006.040,00-2,3317,03
ABD Doları13,203014,951015,47003,4717,17
Avro15,032015,822016,03501,356,67
İngiliz Sterlini17,931018,419018,90902,665,45
İsviçre Frangı14,540015,137015,47502,236,43
(Sürecek)

YORUMLAR
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Yatırımcı rehberi (1) Yatırımcı rehberi (1) Altın fiyatları(YORUM): 22 ayar altın bugün ne kadar? 12 Mayıs 2022 22 AYAR ALTIN fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları(YORUM): 22 ayar altın bugün ne kadar? 12 Mayıs 2022 22 AYAR ALTIN fiyatları kaç TL? Yükseldi mi, düştü mü?

Türk Lirası, Kapalıçarşı, Yatırım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (2) - Son Dakika
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