Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda

20.06.2022 12:29
Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda

FLO, kadın ve erkekler için birçok model alternatifi sunuyor.

FLO, kadın ve erkekler için birçok model alternatifi sunuyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, spor giyimde tarzından ödün vermek istemeyen kadınlar için tasarlanan braletler, taytlar, eşofmanlar ve tişörtler desenleriyle olduğu kadar renk seçenekleriyle dikkati çekiyor.

Bol ve dar kesimler, terletmeyen yumuşak kumaşlar ve daha birçok model, alternatifleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

Pamuklu yapısıyla konfor yaşatan modeller, spor yaparken, doğa yürüyüşünde ve günlük hayatta zevkli ve trend görünümleri ile de kadınların vazgeçilmezi oluyor.

FLO Tekstil Koleksiyonu'nda erkekler için ise şortlar, tişörtler ve eşofmanlar öne çıkıyor. Turuncu, siyah, beyaz, gri, kırmızı gibi yaz enerjisini yansıtan renklerle öne çıkan modeller, baskı detaylarıyla harmanlanarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yumuşak yapılarıyla ve rahat tarzlarıyla günlük hayatta en çok tercih edilen spor kıyafetleri ve sneakerlar ile harika bir uyum yakalıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Flo, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yaz enerjisini yansıtan modeller FLO tekstil koleksiyonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement