YD-ÜFE Yıllık %34,16 Arttı - Son Dakika
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YD-ÜFE Yıllık %34,16 Arttı

YD-ÜFE Yıllık %34,16 Arttı
22.06.2026 10:25
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YD-ÜFE, Mayıs ayında yıllık %34,16, aylık %1,71 artış gösterdi. İmalatta %33,93 artış kaydedildi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 34,16 arttı, aylık yüzde 1,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bana göre, YD-ÜFE 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,96 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 33,93 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 47,70 artış, imalatta yüzde 33,93 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 31,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00 artış, enerjide yüzde 104,38 artış, sermaye mallarında yüzde 23,68 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,65 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,30 artış, imalatta yüzde 1,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,49 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,20 artış, enerjide yüzde 6,23 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,62 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE Yıllık %34,16 Arttı - Son Dakika

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