Yediveren İnciri Altın Yılını Yaşıyor

Dünyada sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 900 dönüm alanda yetiştirilen ve topladıkça yeni mahsul veren Yediveren İnciri adeta altın yılını yaşıyor. Yıllık 8 bin ton hasat yapılan incirin bu seneki fiyatlarından memnun olan üreticiler sabah erken saatlerde topladıkları incirleri en geç saat 09.00'da Turgutlu haline götürerek satışını gerçekleştiriyor. İncir üreticileri sadece Turgutlu'da yetişen Yediveren İnciri için patent ve coğrafi işaret alınmasını istedi.Turgutlu'nun 7 mahallesinde başta Yediveren olmak üzere Bursa Siyah İnciri gibi farklı çeşitlerin de yetiştirildiği incirler dallarındayken akan ballarıyla lezzetlerine lezzet katıyor.

"Parasından memnunuz"

Bu sene incir fiyatlarının ve verimin oldukça güzel olduğunu kaydeden Osmancık Mahallesi sakinlerinden Kevser Çetin, "Bu incir Yediveren inciridir. 10 Haziran'da hasada başlarız ve ekim ayının ortasına kadar toplarız. Tadı da lezzeti de güzeldir. İhracatta yapılıyor. Parasından da memnunuz. Çalışana Allah veriyor. Şu an 25-30 TL'den satılıyor ama ilk çıktığında ilk ilk hasatta 80 TL'ye kadar sattık. Sabah 05.00-05.30 gibi geliyoruz ve gün aydınlanana kadar en geç 09.00'a kadar toplamayı bitiriyoruz. Alışkın olduğumuz için bize zor gelmiyor. Alışkın olmayana zor gelir." dedi.

"Topladıkça veriyor"

Osmancık Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda incir üreticisi olan Salim Çetin ise, "Dünyada ve Türkiye'de ilk çıkan incir i olan Yediveren İncirini yetiştiriyoruz. Turgutlu'ya has bir incir. Turgutlu'nun da Avşar, Dalbahçe, Kurudere, Yayla, Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Osmancık olmak üzere sadece bu 7 mahallede yetişir. Dünyanın ilk çıkan inciridir. 10 Haziran gibi başlarız, 25 Temmuz'da biter yılda 7 kez ürün verdiğinden adı Yediveren'dir. Topladıkça veriyor. Allah bereket versin. Muhteşem bir incir. Hem yurtiçine gönderiyoruz hem de yurtdışına ihracat yapıyoruz. Türkiye ve Dünyanın hiçbir yerinde olmayan sadece bu bölgede olan Manisa'nın Cennet meyvelerinden birinin hem topluyoruz hem yiyoruz ne kadar şükretsek az. Bunun patentini, coğrafi işaretini almalıyız Turgutlu olarak. 1970 yılından bu yana Osmancık'ta yetişiyor. Çiftçiler olarak altın yılını yaşıyoruz. İkinci hasadımızın ürünlerinin fiyatları 40 TL'den başladı şu an 20-25 TL arasında gidiyor. Çiftçiler olarak memnunuz. Yediveren İnciri Turgutlu'ya has bir incir ama Aydınlılar Aydın İnciri olarak satıyor." diyerek Yediveren İncirinin coğrafi işaret ve patentinin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Mahalleye ilk inciri getiren isimlerden biri olan Muhtar Salim Çetin'in babası Mustafa Çetin, "74 yaşındayım ve bu incirleri 1970'li yıllarda ilk diken benim. Eskiden hayvancılık yapardık şimdi ne at kaldı ne hayvan. Şimdi meyvelerle uğraşıyoruz. Herkes gelip meyvelerimizden yiyebilir." Şeklinde konuştu.

Fiyatlardan memnun olan bir diğer incir üreticisi Hüseyin Sarı, "Mahsulümüz bu sene çok iyi geçti. Altın yılı diyebiliriz. 80 TL'ye kadar çıktı fiyatları. Çok memnunuz. Günlük 300 kilo kadar topluyoruz. Toplamda ise 5-6 ton topluyoruz." Derken, İncir bahçesinde oğluna yardım eden Emine Karaduğan ise şunları söyledi: "Oğluma burada yardım ediyorum. İşimiz bitti mi hale gidip ürünlerimizi satıyoruz. Ürünlerimiz çok güzel. Eskiden olan işlere göre bu iş çok da zahmetli değil. Sabah seriniyle gelip 2 saat içinde incirlerimizi toplayıp gidiyoruz.