YEKA GES-4 kapsamındaki Bor YEKA yarışmalarına başvurular 30 Mart'ta alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

YEKA GES-4 kapsamındaki Bor YEKA yarışmalarına başvurular 30 Mart'ta alınacak

12.03.2022 16:27
YEKA GES-4 kapsamındaki Bor YEKA yarışmalarına başvurular 30 Mart'ta alınacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmaları kapsamında Niğde'nin Bor ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bor YEKA yarışmalarına başvurular 30 Mart'ta alınacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmaları kapsamında Niğde'nin Bor ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bor YEKA yarışmalarına başvurular 30 Mart'ta alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YEKA GES-4 yarışma ilanı kapsamında hazırlanan şartnameye ve sözleşme taslağına ilişkin zeyilname düzenlendi.

YEKA GES-4 yarışmaları kapsamında Niğde'nin Bor ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bor YEKA için yapılacak Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmalarına ilişkin başvurular, 30 Mart saat 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında alınacak.

Erzin ve Viranşehir YEKA'lar kapsamındaki yarışmalar için başvurular ise daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacak.

Yapılan değişikliklere göre, açık eksiltme usulüne göre yapılacak YEKA GES-4 yarışmalarında daha önce kilovatsaat başına 40 kuruş olarak belirlenen tavan fiyat da 95 kuruş olarak revize edildi.

YORUMLAR
500
TÜREB Başkanı Erden, yenilenebilir enerji yatırımlarının ithalatı azaltacağını bildirdi TÜREB Başkanı Erden, yenilenebilir enerji yatırımlarının ithalatı azaltacağını bildirdi 'Bor Bilimi' kitabının Türkçe çevirisi yayınlandı 'Bor Bilimi' kitabının Türkçe çevirisi yayınlandı

Yenilenebilir Enerji, 30 Mart, Bor, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi YEKA GES-4 kapsamındaki Bor YEKA yarışmalarına başvurular 30 Mart'ta alınacak - Son Dakika


Son Dakika
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: YEKA GES-4 kapsamındaki Bor YEKA yarışmalarına başvurular 30 Mart'ta alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement