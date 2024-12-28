Yellen'den Kongre'ye Borç Limiti Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Yellen'den Kongre'ye Borç Limiti Uyarısı

Hazine Bakanı Yellen, borç limitine 14-23 Ocak'ta ulaşılacağını belirterek Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

28.12.2024 02:46
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitine 14-23 Ocak arasında ulaşılacağının öngörüldüğünü belirterek, Kongreye harekete geçme çağrısında bulundu.

Yellen, borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yönelik bir mektup kaleme aldı.

Borç limitinin ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanmasına izin verilen toplam tutar olduğunu kaydeden Yellen, bu yükümlülükler arasında Sosyal Güvenlik ve Medicare ödemelerinin, asker maaşlarının, ulusal borcun faiz ödemelerinin, vergi iadelerinin ve diğer ödemelerin yer aldığını aktardı.

Yellen, Haziran 2023'te yürürlüğe giren Mali Sorumluluk Yasası ile borç limitinin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alındığını anımsatarak, 2 Ocak 2025 tarihinde yeni borç limitinin bir önceki günün sonunda yasal limite tabi olan ödenmemiş borç miktarı olarak belirleneceğini belirtti.

Ancak 2 Ocak'ta ödenmemiş borç tutarında yaklaşık 54 milyar dolarlık düşüş beklendiğini aktaran Yellen, bunun büyük ölçüde Medicare ödemeleriyle ilişkili bir federal güven fonu tarafından tutulan belirli menkul kıymetlerin planlanan ödemesinden kaynaklanacağını kaydetti.

Yellen, bu nedenle borcun geçici olarak azalmasıyla Hazine'nin 2 Ocak itibarıyla olağanüstü önlemler almaya başlamasına gerek kalmamasının beklendiğini belirterek, "Hazine, şu anda yeni limite 14-23 Ocak tarihleri arasında ulaşılacağını öngörüyor ve bu tarihte Hazine'nin olağanüstü önlemler almaya başlaması gerekecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, ülkenin tam güven ve itibarının korunması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

Borç limiti

ABD'de borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için borçlanma yetkisine sahip olduğu toplam para tutarı" anlamına geliyor.

ABD Hazinesi, Kongre'nin yasayla belirlediği limite ulaşılıncaya kadar borçlanma yetkisine sahip bulunuyor.

Borç limitine ulaşılması halinde federal hükümet borç miktarını artıramıyor, sadece elindeki nakdi ve gelen gelirleri harcayabiliyor. Limitin artırılması için Kongreden yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.

ABD'de federal hükümet son olarak 2023'ün başlarında 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmıştı. Borç limiti, ABD Kongresi'nde aylar süren müzakerelerin ardından Haziran 2023'te 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmıştı.

ABD'nin halihazırda borcu 36,1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Janet Yellen, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yellen'den Kongre'ye Borç Limiti Uyarısı - Son Dakika

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