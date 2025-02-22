Yeni Mobil Uygulama ile Haksız Fiyat Artışlarına Son! - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Mobil Uygulama ile Haksız Fiyat Artışlarına Son!

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarını bildirmek için mobil uygulamaya yeni modüller ekledi.

22.02.2025 11:47
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Ticaret Bakanlığı tarafından, ekonomik ortamda yaşanan gelişmeler neticesinde, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına' yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşların karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Haksız Fiyat Bildirimi' (HFA) Mobil Uygulaması kullanımının yaygınlaşması sayesinde, bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmek ve şeffaf, adil bir ticari ortamın oluşmasına destek olmak amaçlanıyor. HFA Mobil Uygulamasının kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, vatandaşlar yaşadıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebilecek, ilgili bilgiler titizlikle kayda alınarak, hızlıca yetkili mercilere iletilmesi sağlanacaktır. Bildirilen her olay detaylı bir biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde vatandaşları mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacak.

Öte yandan, HFA Mobil Uygulaması tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli bir rol üstlenecek. Vatandaşların uygulama üzerinden yapacakları bildiriler sayesinde, haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçilmesi yanında, sektörler genelinde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi de mümkün olacak.

Dijital mağazalardan erişim sağlanabilecek

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşım sağlanabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Mobil Uygulama ile Haksız Fiyat Artışlarına Son! - Son Dakika

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