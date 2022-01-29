Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya, 2005 yılından beri BDDK'da çalışıyor! Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın damadı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu gece saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Sait Erdal Dinçer'in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

2004'TE MEZUN OLDU

1981'de Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2005 döneminde Cybersoft Enformasyon Teknolojilerinde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

Erhan Çetinkaya

2005'TE BDDK'DA GÖREVE BAŞLADI

BDDK'da 2005'te göreve başlayan Çetinkaya, 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı. Daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan İşletme Yüksek Lisansı (MBA) diplomasını aldı.

2019'DA BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

2014'te BDDK'daki görevine dönen Çetinkaya, 2015'te Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Certified Financial Analyst ve Financial Risk Manager sertifikaları sahibi olan Çetinkaya, Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar da Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Çetinkaya, 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atandı.