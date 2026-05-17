Yerli Patent Başvuruları %37 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Patent Başvuruları %37 Arttı

17.05.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk çeyreğinde yerli patent başvuruları %37 artarak 2003'e ulaştı.

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT), 2026'nın ilk çeyreğinde yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak, 1464'ten 2003'e ulaştı.

AA muhabirinin, TÜRKPATENT verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart aylarında, Türkiye'de sınai mülkiyet alanında güçlenen ekosistem çerçevesinde ve Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yürütülen faaliyetler, patent rakamlarına da yansıdı.

Bu kapsamda, 2026 yılının ilk çeyreğinde TÜRKPATENT'e yapılan yerli patent başvuruları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1464'ten 2003'e yükseldi.

Yerli faydalı model başvuruları ise 2025'in aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi ve 658'den 958'e ulaştı.

Söz konusu dönemde, toplam 47 bin 459 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapılırken 37 bin 964 yerli sınai mülkiyet hakkı tescil edildi.

Marka ve tasarım başvuruları

TÜRKPATENT'e söz konusu dönemde, 38 bin 605 marka ve 8 bin 136 tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Türkiye'de tescillenen coğrafi işaretlere bakıldığında ise ocakta, Niğde geven balı, Seydişehir çileği, Hatay yoğurtlu kebap, Hatay mahulta çorbası, Hatay tepsi kebabı, Bilecik papaz yahnisi, Erzincan ekşisu doğal maden suyu, Nuzumla kilimi, Çorum şekerlemesi ve Çerkeş çiçek balı tescil aldı.

Şubat ayında Hatay haytalı, Erzincan sütlacı, Palu tava, Ordu dağ çileği reçeli, Tekirdağ ramazan çöreği, Siirt pırtike çorbası, Sivas kellesi, Haymana sucuğu ve Hatay sarma içi/Hatay kısırı tescillendi.

Çorum su böreği, Hatay abugannuş, Afyon palize/Afyonkarahisar palize, Hatay haydari, Savaştepe kalemköy üzümü, Gaziantep leblebili kıtır helva, Kırklareli köftesi ve Ahmetbey köftesi mart ayında coğrafi işaret tescili alırken öte yandan "Türk Kahvesi" de Türkiye'de Geleneksel Ürün Adı olarak tescil almaya hak kazandı.

Türkiye'de 1842 coğrafi işaretli ürünün tescili yapıldı

Tescil edilen coğrafi işaretlerin bölgelere göre dağılımına bakıldığında, Karadeniz Bölgesi 363 coğrafi işareti tescili ile ilk sırada yer aldı.

Karadeniz'i 296 tescil ile İç Anadolu, 293 ile Güneydoğu Anadolu, 258 ile Ege, 233 ile Doğu Anadolu, 204 ile Akdeniz ve 195 ile Marmara bölgeleri izledi.

Böylece, Türkiye'de 1842 coğrafi işaretli ürünün tescili yapılmış oldu.

Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli coğrafi işaretli ürün sayısı ise son dönemde Adana şalgamı ve Kayseri pastırmasının da eklenmesiyle 46'ya ulaştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Patent Başvuruları %37 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:01:15. #7.12#
SON DAKİKA: Yerli Patent Başvuruları %37 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.