Üye Girişi
Yerli silahlar SAHA Expo'da - Son Dakika

Yerli silahlar SAHA Expo'da

11.11.2021 00:58
Yerli silahlar SAHA Expo'da

Ürettikleri Yerli ve milli silahlarla Türkiye'nin bu alanda ihracat payının yüzde 75'ini karşıladıklarını belirten SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Hafif silah bölümünde Türkiye'nin ihracatının yüzde 75'ini karşılıyoruz ayrıca ABD'ye ihracat yapan en büyük 4'üncü firma konumundayız" dedi.

Ürettikleri Yerli ve milli silahlarla Türkiye'nin bu alanda ihracat payının yüzde 75'ini karşıladıklarını belirten SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Hafif silah bölümünde Türkiye'nin ihracatının yüzde 75'ini karşılıyoruz ayrıca ABD'ye ihracat yapan en büyük 4'üncü firma konumundayız" dedi.

Savunma sanayisinin önde gelen firmalarının katıldığı SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Fuarı İstanbul'da başladı. Savunma sanayi alanında birçok yerli firmanın katılım sağladığı fuarda, yerli silahlar da görücüye çıktı. Türkiye'nin önde gelen yerli ve milli hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma, hafif silah bölümünde Türkiye'nin ihracatının yüzde 75'ini karşılıyor. ABD'ye ihracat yapan en büyük 4. şirket konumunda bulunan şirket, ayrıca yapmış oldukları uçaksavar makinalı tüfeğin Kuveyt, Irak, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Azerbaycan gibi ülkelerden yoğun bir talep bulunuyor. Odaklarının ihracat olduğunu belirten ve Türk Savunma Sanayisinin ileriki dönemlerde daha iyi bir hale geleceğini belirten Cahit Utku Aral, "Son üç senede yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 85'ini ihraç ettik. Son 15-20 yıldır savunma sanayimizde büyük bir ilerleme var. İnsansız sistemlerde çok iyi bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

"Son üç senede yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 85'ini ihraç ettik"

Ürettikleri silahların bir çok ülkeye ihracatının gerçekleştirdiğini belirten SYS Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Hafif silah bölümünde Türkiye'nin ihracatının yüzde 75'ini tek başımıza karşılıyoruz. Bugün Amerika'ya ihracat yapan dünyada en büyük 4'üncü firma konumundayız. Türkiye'nin alanındaki en büyük firmasıyız. Son üç senedir üzerinde çalıştığımız bu sene ise seri imalata başladığımız uçak savar 12mm makinalı tüfeğimize Türkiye'den çok talep olmasına karşın ihracatımız daha fazla. Kuveyt, Irak, Nijer, Nijerya, Burkina Faso, Azerbaycan gibi ülkelerde yapmış olduğumuz makinalı tüfeğimize yoğun bir talep oldu. Sevkiyatlarımızı gerçekleştirdik. Son üç senede yapmış olduğumuz ürünlerin yüzde 85'ini ihraç ettik. İlerleyen dönemlerde de elimizdeki siparişlere bakıldığında, ihracatımızın yoğun bir şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Odağımızda her zaman ihracat yönünde oldu" dedi.

"Ürettiğimiz tabancalar ve silahlar millilik statüsünde üretiliyor"

Yerli ve milli statülere göre üretim yaptıklarını deniz, kara ve hava kuvvetlerine göre özel tasarım oluşturduklarını belirten Aral, "Bizim Canik marka tabancalarımız milli tabanca statüsünde. Jandarma, emniyet teşkilatı, özel harekat ve deniz kuvvetleri gibi çoğu kuvvetimiz bizim ürettiğimiz yerli silahları görev silahı olarak kullanıyor. Hava kuvvetleri için bir uçak savar ürettik. Standart uçaksavarlar 650 atım/dakika ama bizim hava kuvvetlerine sunduğumuz uçaksavarımız daha hızlı versiyonu 850 atım/dakika hızına sahip. Uçaksavarlarımız bir sene içerisinde tüm kuvvetlerimizin envanterine girmiş olacak. Ayrıca Sınır güveliğimiz için bir ürün tasarladık. Kendi yapmış olduğumuz silah kulemizin üzerine ürettiğimiz silah ile beraber kara radarı yerleştiriyoruz. Bu tamamen mobil bir çözüm. Sınırda istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. Bulunduğu yerde bir tehdit veya drone bile olsa kara radarı bunu tespit ediyor ve kule kapağı açılıyor. Açılan kapaktan çıkan kule silahımız hedefe yönelip imha ediyor. Bu projemizi Jandarma ile beraber yürüttük ve çok başarılı olduk" şeklinde konuştu.

"İnsansız sistemlerde çok iyi bir konumdayız"

Savunma sanayisinde Türkiye'nin doğru hamleleri olduğunu ve gittikçe daha çok büyüyeceğini belirten Aral, "Son 15-20 yıldır savunma sanayimizde büyük bir ilerleme var. İnsansız sistemlerde çok iyi bir noktadayız. Tabi ki savunma sanayisi dediğimiz zaman bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Bölgemizde, sınırlarımızda kaçınılmaz bir sorun var. Bu dönemlere savunma sektöründe bu kadar hazırlıklı bir şekilde girmemiz çok iyi oldu. Savunma sanayimiz ilerleyen dönemlerde daha iyi olacaktır. Deniz, kara ve hava alanlarında çok ciddi yatırımlar yapılıyor ve bu yatırımlarda iradeli duruşumuzu her zaman korumalıyız çünkü savunma sanayisi çok rekabetçi bir sektör. İçerisinde ileri teknolojiler barındırıyor. Yazılım, haberleşme vb. alanlarda en iyi olmak zorundayız ki savunma sanayimiz güçlü olsun" dedi. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli silahlar SAHA Expo'da - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi 00:50 ABD, Türkiye'nin muhtemel operasyonuyla ilgili PKK'ya teminat mı verdi? Pentagon'dan yalanlama geldi Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi 00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek 00:05 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı 23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı 22:02 EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası belli oldu! Emeklilik için 6 kritik madde sıralandı Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü 21:33 Uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis şehit düştü
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis 17:31 Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
00:29 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım
00:17 Fatih Karagümrük'te top koşturan Andrea Bertolacci, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'i karşı karşıya getirdi
00:09 Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu! Geçtiğimiz ay damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat olmuştu
00:06 Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler
00:04 Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den farklı bir yorum geldi: ''Eş değer değiliz'' demek
23:53 Hande Erçel'i şaşırtan Kerem Bürsin sorusu! Ne cevap vereceğini bilemedi
23:40 Morutan'ın asistiyle Cicaldau golü gördü! Galatasaray sözleri taraftarı mutlu etti
23:35 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey
23:34 Temel Kotil tarih verdi! Milli Muharip Uçağı'nın motorunun çalışacağı zamanı açıkladı
22:49 Fenerbahçe'de Allahyar bilmecesi! Ukrayna'dan gelen teklif reddedildi
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?" sorusuna ilginç cevap: Onun sinirlerini bozacağım         
00:29
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan güzel haber! 2 tip SİHA sistemi daha yolda         
22:58
Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti Erdoğan, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti         
21:35
Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı Son Dakika: Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı         
20:11
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 01:03:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli silahlar SAHA Expo'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement