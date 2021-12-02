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Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi - Son Dakika

Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi

02.12.2021 15:49
Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi

10 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerleyen Gaziantep, kasım ayında 904 milyon 736 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

10 milyar dolarlık ihracat hedefine adım adım ilerleyen Gaziantep, kasım ayında 904 milyon 736 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Kasım ayı ihracatıyla bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 27,5 artıran Gaziantep, Ocak-Kasım döneminde 9,1 milyar dolarlık ihracat ile en fazla ihracat yapan 5'inci kent oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, "2021 yılını 10 milyar dolarlık ihracatla kapatacağımıza inanıyorum. İhracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve emektar çalışanları her hal ve şarta üretmeye ve satmaya gayret ediyorlar. Bu başarıda imzası olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin ihracatla büyüme modeline en fazla katkı sunan şehirlerden biri olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldırım, "Dış ticaret fazlası veren Gaziantep'in ihracattaki bu artış ivmesini devam ettirmesi için ihracatçılarımız elinden geleni yapıyor. Var gücümüzle yılı 10 milyar dolar ihracat ile kapatmaya çalışıyoruz. Ancak yüksek kur ülkeye döviz girdisi sağlasa da hammadde, enerji, lojistik başta olmak üzere pek çok girdinin dövize endeksli olması maliyetleri yükseltiyor. Daha öngörülebilir bir ekonomik iklim ve daha stabil bir kur ihracat artışımızın sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi

Gaziantep, İhracat, dolar, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım, Kasım ayı ihracat rakamını değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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