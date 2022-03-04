Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var - Son Dakika

601 BİN KİRA KAYBETTİLER

Halkın gerçek hayat pahalılığını yansıtmayan Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon hesabına göre bile iki ayda memur 844 lira, emekli 581 lira, asgari ücretli 601 lira kaybetti. Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) verileri ise maaşlardaki erime çok daha yüksek olduğunu gösteriyor.

EK ZAM DA UÇTU

Sözcü'de yer alan habere göre TÜİK, yılın ilk iki ayında tüketici enflasyonunun yüzde 16.45 arttığını açıkladı. Yılbaşında memur ve memur emeklilerine geçmiş enflasyon kayıplarının yanı sıra yüzde 5 toplu sözleşme zammı, yüzde 2.5 da ek zam olmak üzere ilk 6 ay için toplam 7.5 oranında reel zam verilmişti. 2 aylık tüketici enflasyonu yüzde 16.45'e çıkınca zam da ek zam da uçtu, memur ve emeklinin şimdiden yüzde 8.95 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.

Enflasyon rekor düzeyde artınca sene başında zam ve ek zamla maaşı 6 bin 660 liraya çıkan 9'un 4'ü bir öğretmenin alım gücü şubat sonunda 941 lira azalarak 5 bin 719 liraya, hemşirenin alım gücü bin 54 lira azalarak 6 bin 406 liraya düştü. En düşük memur emeklisi aylığı 581 lira kayıpla 3 bin 535 liraya geriledi.