Yıllardır müşterilerinin unuttuğu kıyafetleri saklıyor! Değerleri binlerce lirayı buluyor

Osmangazi ilçesinde 40 yıldır kuru temizleme işi yapan Fatih Şahin'in onlarca müşterisi temizlenmesi için bıraktığı kıyafetlerini unutarak almaya gelmedi. İçlerinde değerli markaların ürünleri de olan 40 adet kıyafeti 2 yıldır "belki sahipleri gelir" diye saklayan işletmeci onlara gözü gibi bakıyor. Şahin, müşterilerinin onlarca emanetini birilerine vermek yerine yıllardır saklayarak sahiplerinin geleceği günü bekliyor.

2 YILDAN BU YANA SAKLIYOR

40 yıldır kuru temizlemecilik yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Çok sayıda müşterimiz ürünlerini temizletmek için geliyor. Biz de temizleyip sahiplerine teslim ediyoruz. Kıyafetlerini temizletmek için bırakan onlarca müşterimiz ise ürünlerini almaya gelmedi. Ben sahipleri gelir diye bu ürünleri 2 yıldır saklıyorum. Bu ürünlere gözüm gibi bakıyorum. Buradan ürünlerini unutan müşterilerime sesleniyorum. Gelip ürünlerini alsınlar. Bunların içinde değerli markalara ait kıyafetler var. Onlar gelip alırlarsa hem mutlu oluruz, hem de işyerimizde yer açılır" dedi.