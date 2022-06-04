Hızlı Karar Alınması Gereken Durumlar Dışında Bütçe Yükü 100 Milyon TL'yi Aşan Düzenlemeler İçin Etki Analizi Yapılacak - Son Dakika
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Hızlı Karar Alınması Gereken Durumlar Dışında Bütçe Yükü 100 Milyon TL'yi Aşan Düzenlemeler İçin Etki Analizi Yapılacak

04.06.2022 10:13
Hızlı Karar Alınması Gereken Durumlar Dışında Bütçe Yükü 100 Milyon TL'yi Aşan Düzenlemeler İçin Etki Analizi Yapılacak

Yıllık bütçe yükü 100 milyon lirayı aşan düzenlemeler için düzenleyici etki analizi yapılacak. Ancak kriz veya kamu düzeninin bozulmasına yönelik şiddet eylemleri gibi hızlı karar alınması gereken durumlarda etki analizi yapılmayacak. Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili olacak.

Yıllık bütçe yükü 100 milyon lirayı aşan düzenlemeler için düzenleyici etki analizi yapılacak. Ancak kriz veya kamu düzeninin bozulmasına yönelik şiddet eylemleri gibi hızlı karar alınması gereken durumlarda etki analizi yapılmayacak. Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili olacak.

Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, düzenleyici etki analizi, 'kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi taslaklarının bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerini göstermek üzere ön değerlendirme' olarak tanımlandı. Yürürlüğe konulması halinde muhtemel yıllık bütçe yükü 100 milyon lirayı aşan düzenlemeler için düzenleyici etki analizi yapılacak.

100 MİLYON TL'NİN ALTINDA KALAN DÜZENLEMELER İÇİN RAPORLAMA AŞAMALARI OLACAK

Muhtemel yıllık bütçe yükü 100 milyon TL'nin altında kalan düzenlemeler için yapılacak düzenleyici etki analizi, mevcut durum analizi ve sorunların tespiti, temel amaç ve hedeflerin belirlenmesi, analiz yöntemlerinden biri kullanılarak en uygun seçeneğin tespiti, raporlama aşamalarından oluşacak.

HIZLI KARAR ALINMASI GEREKEN DURUMLARDA ETKİ ANALİZİ YAPILMAYACAK

Savaş hali, doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, şiddetli ekonomik kriz veya kamu düzeninin bozulmasına yönelik şiddet eylemleri gibi hızlı karar alınması gereken durumlarda yapılacak düzenlemeler ile bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri ve milletlerarası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin kanun taslakları hakkında düzenleyici etki analizi yapılmayacak. Tespit edilen sorunlarla ilişkilendirilecek şekilde düzenlemenin amacı ve düzenleme neticesinde ilgili alanda ve sektörde oluşacak sonuçlar veya yaşanacak dönüşüm somut, kısa ve net bir şekilde ifade edilecek. Hedefler ölçülebilir, gerçekçi, sonuç odaklı ve belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilebilir olacak.

DÜZENLEMENİN NASIL UYGULANACAĞI, UYGULAMADAN KİMİN SORUMLU OLACAĞINA DAİR UYGULAMA PLANI HAZIRLANACAK

Belirlenen amaç ve hedefler, kalkınma planlan orta vadeli programlar ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan ulusal politikalarla, sektörel strateji ve eylem planlarıyla ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu olacak.

UYGUN BULUNANLAR, NİHAİ RAPOR OLARAK İDAREYE GÖNDERİLECEK

Düzenleyici etki analizi yapılırken düzenlemenin nasıl uygulanacağı, uygulamadan kimin sorumlu olacağı, uygulamanın nasıl ve kim tarafından izleneceğini içeren uygulama planı hazırlanacak. Söz konusu analizi hazırlama süreci, düzenlemeyi hazırlayacak olan idare tarafından yürütülecek. İdare taslak raporu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilecek. Başkanlık tarafından uygun bulunanlar, nihai rapor olarak idareye gönderilecek. Uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili olacak.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: 'AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor'
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hızlı Karar Alınması Gereken Durumlar Dışında Bütçe Yükü 100 Milyon TL'yi Aşan Düzenlemeler İçin Etki Analizi Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hızlı Karar Alınması Gereken Durumlar Dışında Bütçe Yükü 100 Milyon TL'yi Aşan Düzenlemeler İçin Etki Analizi Yapılacak - Son Dakika
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