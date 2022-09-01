Gurbetçi vatandaş, sezonun ilk balığını Edirne'de yedi - Son Dakika
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Gurbetçi vatandaş, sezonun ilk balığını Edirne'de yedi

01.09.2022 14:53
Gurbetçi vatandaş, sezonun ilk balığını Edirne'de yedi

Yıllık iznini memleketinde geçiren gurbetçi Özgen Baş, yaşadığı ülke olan Fransa'ya dönüş öncesi sezonun ilk balığını Edirne'de yiyerek yola çıktı.

Yıllık iznini memleketinde geçiren gurbetçi Özgen Baş, yaşadığı ülke olan Fransa'ya dönüş öncesi sezonun ilk balığını Edirne'de yiyerek yola çıktı.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Edirne'deki tezgahlar balıkla şenlendi. 1 Eylül itibari ile denizlerde av yasağının kalmasının ardından balık sezonu başladı. Edirne'de sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahlarını süsleyen balık satıcıları, müşterilerini beklemeye başladı. Yıllık izinleri biten ve dönüş yolculuğuna geçen gurbetçiler de sezonun ilk balığını Edirne'de yeme imkanı buldu.

Edirne'nin Balıkpazarı Caddesi'ndeki tezgahlar balıkla şenlenirken, sezonun açılmasını bekleyen vatandaşlar ise balık satıcılarının yolunu tuttu.

Her yıl Eylül ayının ilk günü Edirne'ye gelip ekmek arası balık yediğini söyleyen Gurbetçi Özgen Baş, yaşadığı ülke olan Fransa'ya dönüş öncesi kente uğrayıp alışveriş yaptığını ve balıkpazarına uğradığını belirtti.

"Balığımı yer çalıştığım ülkeye dönerim"

Yurt dışında yaşadığını ve her yıl Eylül aynın ilk günü Edirne'ye gelip balık yediğini söyleyen Gurbetçi Özgen Baş, balığı çok özlediğini ifade etti.

Sağlık için balığın çok önemli olduğunu söyleyen Gurbetçi Baş, her yıl geldiğinde Edirne'de sezonun ilk balığını yiyip sonra çalıştığı ülkeye dönüş yaptığını belirtti.

Balıkçılar sezonun başlamasıyla birlikte ilk balıklarını avladı. 1 Eylül'de başlayan denizlerdeki avlanma sezonu öncesi tüm hazırlıklarını gerçekleştiren balıkçılar sabahın erken saatlerinde limanlara yanaşarak avladıkları balıkları Balık Pazarı'nda satışa sundu.

Edirne'de Balık Pazarı Caddesi esnafı Yusuf Çimen, günler öncesinden hazırlıklarını tamamladıklarını ve avlanan ilk balıkların tezgahlarda müşterilerini beklediği aktardı. Bu sene sezonun açılmasıyla palamut ve hamsi bolluğu yaşanacağını söyleyen Çimen, ilerleyen günlerde fiyatların düşmesiyle işlerin hareketlenmesini beklediklerini belirtti.

Tezgahtan balık satın alan Necati Demirci, "Memleketimiz için hayırlı olsun. Sezon başı olduğu için fiyatlar yüksek. İlerleyen günlerde düşer. Palamuttu özlemiştim, ağız tadımız olsun diye aldım" şeklinde konuştu. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gurbetçi vatandaş, sezonun ilk balığını Edirne'de yedi - Son Dakika

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