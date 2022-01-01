Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 52,85 14,98 252,70 Hektaş 14,87 5,34 178,34 Erbosan 112,00 40,55 176,17 İskenderun Demir Çelik 23,24 8,48 173,95 Aksa Enerji 9,99 3,72 168,55 Aksa 34,28 13,81 148,14 Tofaş Oto. Fab. 75,70 30,91 144,90 Sarkuysan 19,80 8,70 127,65 Ereğli Demir Çelik 28,16 13,14 114,37 Enka İnşaat 15,06 7,04 113,87 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,34 2,92 -54,16 Bera Holding 9,72 20,28 -52,07 Kartonsan 53,25 94,67 -43,75 Global Yat. Holding 1,98 3,51 -43,64 Netaş Telekom. 16,90 28,08 -39,81 Zorlu Enerji 1,66 2,53 -34,36 Şekerbank 1,01 1,51 -33,11 İzmir Demir Çelik 2,33 3,31 -29,60 Kerevitaş Gıda 4,68 6,58 -28,88 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 8,66 -27,02 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi Garanti Bankası 494.362.154.263 Türk Hava Yolları 346.202.867.400 Şişe Cam 245.859.614.445 Kardemir (D) 238.334.778.304 Petkim 231.635.714.569 Koza Altın 216.656.575.280 Ereğli Demir Çelik 198.027.185.517 Sasa Polyester 174.978.110.570 Yapı ve Kredi Bank. 168.620.480.087 Emlak Konut GMYO 160.821.900.526 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)