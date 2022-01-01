Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|52,85
|14,98
|252,70
|Hektaş
|14,87
|5,34
|178,34
|Erbosan
|112,00
|40,55
|176,17
|İskenderun Demir Çelik
|23,24
|8,48
|173,95
|Aksa Enerji
|9,99
|3,72
|168,55
|Aksa
|34,28
|13,81
|148,14
|Tofaş Oto. Fab.
|75,70
|30,91
|144,90
|Sarkuysan
|19,80
|8,70
|127,65
|Ereğli Demir Çelik
|28,16
|13,14
|114,37
|Enka İnşaat
|15,06
|7,04
|113,87
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,34
|2,92
|-54,16
|Bera Holding
|9,72
|20,28
|-52,07
|Kartonsan
|53,25
|94,67
|-43,75
|Global Yat. Holding
|1,98
|3,51
|-43,64
|Netaş Telekom.
|16,90
|28,08
|-39,81
|Zorlu Enerji
|1,66
|2,53
|-34,36
|Şekerbank
|1,01
|1,51
|-33,11
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|3,31
|-29,60
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|6,58
|-28,88
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|8,66
|-27,02
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Yıllık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|494.362.154.263
|Türk Hava Yolları
|346.202.867.400
|Şişe Cam
|245.859.614.445
|Kardemir (D)
|238.334.778.304
|Petkim
|231.635.714.569
|Koza Altın
|216.656.575.280
|Ereğli Demir Çelik
|198.027.185.517
|Sasa Polyester
|174.978.110.570
|Yapı ve Kredi Bank.
|168.620.480.087
|Emlak Konut GMYO
|160.821.900.526
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yıllık yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi