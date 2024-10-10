Yöresel Ürünler Fuarı Açıldı

Ekonomi

Anadolu sofrasının eşsiz zenginliklerini bir araya getirerek Yöresel Ürünler Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Fuara katılan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas'ın lezzetli ürünlerini katılımcılarla buluşturdu.

Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara Sivas'ı temsilen Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meclis Başkanı Osman Yıldırım katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından fuara katılanlara, Sivas'ın tescilli yöresel ürünleri olan; Sivas Köftesi, Sivas Pastırması ve Sivas Sucuğunun tanıtımı yapıldı.

Antalya'da bulunan Sivaslıları Fuar Merkezi'ndeki Sivas Standına davet eden STSO Başkanı Zeki Özdemir, "Yerel üreticilerimizin emeklerini ve kültürel zenginliklerimizi sergileme fırsatı bulduğu yöresel ürünler fuarında, hem ekonomimize katkı sağlıyor hem de yerel değerlerimizi geniş kitlelere ulaştırarak gelecek nesillere aktarıyoruz. Hep birlikte, bu zenginlikleri koruyarak ve geliştirerek yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - SİVAS